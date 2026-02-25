COE activa alerta roja en tres provincias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó a tres provincias en alerta roja, cinco en alerta amarilla y mantiene cuatro en verde, debido al desplazamiento de campos nubosos asociados a un sistema frontal casi estacionario al norte del país, el cual continúa provocando aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

Según indicó la institución, a través de un boletín emitido, las provincias en alerta roja son: Espaillat, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata.

Mientras que, en alerta amarilla figuran Santiago, Hermanas Mirabal, Monte Cristi, Samaná y La Vega

En verde están Santiago Rodríguez, Valverde, Monseñor Nouel y Duarte.

En ese sentido, el COErecomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.