El clima
COE activa alerta roja en tres provincias
Recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó a tres provincias en alerta roja, cinco en alerta amarilla y mantiene cuatro en verde, debido al desplazamiento de campos nubosos asociados a un sistema frontal casi estacionario al norte del país, el cual continúa provocando aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.
Según indicó la institución, a través de un boletín emitido, las provincias en alerta roja son: Espaillat, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata.
Mientras que, en alerta amarilla figuran Santiago, Hermanas Mirabal, Monte Cristi, Samaná y La Vega
En verde están Santiago Rodríguez, Valverde, Monseñor Nouel y Duarte.
En ese sentido, el COErecomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
El País
Decenas de viviendas bajo el agua tras intensas lluvias en el norte y noreste del país
Ninoska Cuevas