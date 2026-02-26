Alix Didier Fils-Aimè asegura avances contra las pandillas y reafirma elecciones este año

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimè, dijo a sus colegas de la Comunidad del Caribe (Caricom) que han logrado avances en la lucha contra las pandillas violentas y que mantiene su confianza en que las elecciones se celebrarán este año.

"Estamos recuperando partes de (la capital) Puerto Príncipe que estaban bajo control de pandillas y que ahora están de nuevo bajo control policial y estatal", declaró Fils-Aimè a la prensa durante la reunión de jefes de Gobierno de Caricom que concluye el viernes en San Cristóbal y Nieves.

Haití es miembro de Caricom, una organización regional integrada por 15 países que ha mediado entre las partes haitianas para tratar de hallar una solución a la grave crisis política, social y de seguridad que atraviesa esa nación.

La ONU está transformando la fuerza multinacional liderada por Kenia en una Fuerza de Supresión de Pandillas para ayudar a la Policía haitiana a recuperar el control de la capital y la infraestructura clave.

"Esta situación lleva más de cinco años ocurriendo y estamos haciendo todo lo posible para resolver el problema de las pandillas", dijo Fils-Aimè, quien asumió como primer ministro este mes tras el fin del mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), creado en abril de 2024.

El primer ministro destacó que su país acaba de alcanzar "un hito importante, algo que la gente no esperaba que sucediera", pues la mayoría de los partidos políticos, especialmente los principales, firmaron un acuerdo para la estabilidad.

"Nos dirigimos a las elecciones, hemos llegado a un acuerdo entre los haitianos y hemos decidido seguir adelante", aseguró sobre el llamado 'Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de Elecciones'.

Este acuerdo regula el periodo de transición hasta la celebración de comicios, previstos en su primera vuelta el 30 de agosto de este año, para los cuales el Gobierno deberá "crear un entorno seguro", según se dio a conocer el pasado martes.

"Las elecciones se celebrarán tan pronto como tengamos toda la seguridad necesaria", subrayó Fils-Aimè quien, según las disposiciones actuales, durante su mandato como primer ministro no podrá presentarse como candidato en los comicios.

El primer ministro aseguró que será "un actor imparcial, el juez para garantizar que las elecciones sean justas y libres, para que el pueblo de Haití pueda elegir a su líder".

Haití vive una crisis política y social grave y, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país (Binuh), casi 6.000 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.