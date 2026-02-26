Presidente Luis Abinader ya recibió su nueva licencia de conducir

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) entregó este jueves la nueva Licencia de Conducir al presidente de la República, Luis Abinader, en el marco de su presentación oficial.

Esta iniciativa forma parte del proceso de modernización del sistema nacional de licencias y del fortalecimiento de la seguridad vial en el país.

El servicio en las dos etapas de expansión aumentará su cobertura de 14 a 32 demarcaciones en el país (las 31 provincias y el Distrito Nacional) y se fortalece la atención en el exterior de 5 a 10 consulados mediante una expansión gradual de sedes consulares, acercando el servicio a los dominicanos en la diáspora.

La cobertura total será culminada en los próximos dos meses.

La nueva licencia del mandatario

Transición del servicio y operativo del 23 al 26 de febrero



Desde el 23 de febrero se ejecuta la transición hacia el nuevo modelo operativo, que incluye el cambio de suplidor, la habilitación de nuevas sedes de atención y ajustes de procesos para elevar la capacidad del sistema y asegurar la continuidad del servicio.

Como parte del despliegue, los días 23, 24, 25 y 26 de febrero se estará operando, emitiendo y renovando licencias exclusivamente al sector choferil público y privado, incluyendo al sector de transporte de masas, con el objetivo de facilitar el acceso, reducir tiempos y fortalecer el orden y la trazabilidad del proceso.

En la primera fase, el servicio estará disponible para el público en general en las siguientes oficinas a partir del lunes 2 de marzo del presente año.