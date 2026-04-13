COE mantiene alerta en 28 provincias para este lunes 13 de abril 2026

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El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, ratificó el nivel de alerta amarilla para las provincias de Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Valverde, Santiago, Independencia, San Pedro de Macorís y Monseñor Nouel.

Así como también Sánchez Ramírez, Monte Plata, La Vega, Monte Cristi, Elías Piña, La Altagracia, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, Bahoruco, Duarte (en especial el Bajo Yuna), La Romana, Santiago Rodríguez, Hato Mayor, El Seibo, Hermanas Mirabal y Samaná.

En tanto, que se mantienen en alerta verde las provincias de San Juan y Dajabón.

Méndez exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con altos volúmenes de agua, ni en vehículos ni a pie, al tiempo que pidió evitar imprudencias que puedan poner vidas en peligro.

Mapa de alertas

Recordó que varios de los incidentes registrados han estado vinculados a personas que intentan atravesar corrientes o bañarse en zonas riesgosas.

Estuvieron presentes los ministros, de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Defensa, teniente general, Carlos Antonio Fernández Onofre; de Administración Pública, Sigmund Freund; de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella; de Trabajo, Eddy Olivares; de Interior y Policía, Faride Raful; de Salud Pública, Víctor Atallat; de Educación, Luis Miguel De Camps; de Medio Ambiente, Paíno Henríquez; de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat y de Vivienda y Edificaciones Víctor -Ito- Bisonó

También los directores de la Policía Nacional mayor general Modesto Cruz Cruz; de la DIGESETT, general Pascual Cruz Méndez; del Sistema 9-1-1, coronel Randolf Rijo Gómez; de la Defensa Civil, Juan Salas; de Dasac, Edgar Féliz; de Supérate, Mayra Jiménez; de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera; de Proppep, Robert Polanco; del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón y de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.

De igual forma, los directores de INAPA, Wellington Arnaud; del INDRHI, Olmedo Caba; de la CAASD, Felipe Suberví; de CPADB, Rolfi Rojas; de Políticas Sociales, Geanilda Vásquez; de EMT, Jhael Isa; de la OMSA, Onéximo González; de Conagep, Digna Reynoso y de la CPADP, Ángel De La Cruz.

Además, de los presidentes de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’ Aza; de CUED, Celso Marranzini; los administradores del Banco Agrícola Fernando Durán y de EGEHID, Rafael Salazar; de ETED, Alfonso Rodríguez Tejada; de EDESTE, Emilio Contreras y los alcaldes de Distrito Nacional, Carolina Mejía; de Santo Domingo Este, Dio Astacio; de Santo Domingo Norte; Betty Gerónimo; de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña y de Los Alcarrizos, Junior Santos.