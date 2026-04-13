Se aproxima otra vaguada al país: conoce la fecha de su incidencia

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La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó que una nueva vaguada estará incidiendo sobre el territorio nacional a partir de este jueves, lo que provocará un aumento en las precipitaciones hacia el fin de semana.

Ceballos explicó que, aunque entre martes y miércoles se espera una leve disminución en la intensidad de las lluvias, las condiciones atmosféricas seguirán siendo favorables para que continúen los aguaceros en varias regiones del país.

“Para el jueves, otra vaguada va a estar incidiendo sobre el territorio nacional, y para el fin de semana las lluvias se intensifican de nuevo. O sea, que vamos a tener una semana en que seguirá lloviendo”, indicó.

La funcionaria señaló que el país se mantiene bajo la influencia de altos niveles de humedad e inestabilidad, lo que, sumado a los suelos saturados por las lluvias de las últimas semanas, incrementa el riesgo de inundaciones urbanas y rurales.

“Tenemos ya suelo saturado, tenemos prácticamente 45 días lloviendo todos los días en algunas regiones del territorio nacional”, dijo Gloria Ceballos

Ante este panorama, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil, especialmente en zonas vulnerables a crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

“Es importante que la población, en sentido general, se abstenga de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos o a pie”, enfatizó.

Continuó: “Evitar las imprudencias es sumamente importante para preservar la vida en las situaciones que se han presentado en su totalidad o en su gran mayoría.

Méndez, además, agregó que el Gobierno “se solidariza con las personas que han resultado afectadas (por las lluvias), no solamente en temas materiales, sino en pérdida de vidas, que es lo más preciado que tiene el ser humano”.