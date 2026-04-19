COE mantiene en alerta amarilla a Puerto Plata y San José de Ocoa; otras 14 provincias, en verde

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta amarilla a las provincias Puerto Plata y San José de Ocoa, por la incidencia de una vaguada que impacta a casi todo el país con intensas precipitaciones desde hace más de una semana.

En su más reciente boletón, el organismo indicó que las provincias en alerta verde se encuentran María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, Duarte (en especial el Bajo Yuna), San Cristóbal, Santo Domingo (incluyendo el Distrito Nacional), La Romana, Hato Mayor, Valverde, El Seibo, San Juan ,Azúa, La Vega, Monte Plata y Peravia.

Después del mediodía, los efectos asociados al

calentamiento diurno y la humedad e inestabilidad aun presentes en el área, darán lugar a incrementos nubosos con aguaceros dispersos, tronadas y posibles ráfagas de viento, dijo el COE.

La entidad recomendó que las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de ríos, debido a la turbiedad y el volumen de agua que a un mantienen.

Del mismo modo, dijo que se mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta, muy especialmente en la Cuenca de la presa de Valdesia, debido a que El Comité de Operación de Presas y Embalse está Regulando la presa, por lo que queda prohibido el Acceso a los Bañistas al Rio Nizao.

En ese orden, dijo que los padres deben tener control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y

cañadas que presenten alto volúmenes de agua, además no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.