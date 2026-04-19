Yeni Berenice Reynoso lamenta que conflictos que "se pueden resolver con una simple conversación" terminen en tragedias

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Al condenar la acción de la turba de motoconchistas contra un chofer de un camión recolector de basura en la provincia Santiago, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, lamentó la alta incidencia de conflictos sociales que terminan en muertes y que, en muchos casos, pudieron evitarse solo con el diálogo.

La magistrada recordó que el caso de la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada refleja una "realidad crítica que tiene décadas de arraigo en la población dominicana: más del 50 % de los homicidios se relacionan con conflictos sociales".

“Con alta frecuencia, procesamos responsables de muertes y lesiones que actúan por diferencias que pueden resolverse en una simple conversación, pero que terminan en crímenes sangrientos”, lamentó la máxima autoridad del organismo acusador.

Yeni Berenice Reynoso.

En ese orden, consideró que "es urgente reflexionar y actuar desde todos los sectores representativos de la sociedad". Dijo que "la violencia jamás será la vía adecuada para dirimir conflictos".

En ese sentido, prometió que, desde el Ministerio Público, hará todo lo posible para que esa "turba asesina" sea castigada conforme a la ley. Preliminarmente, dijo que instruyó a fiscales a presentar cargos por asesinato contra los motoconchistas que persiguieron al chofer.

El ataque y la persecución, que presuntamente se originó por un accidente de tránsito que involucró a un motoconchista, quedó captado en un video que se viralizó en las redes sociales.

El material gráfico muestra cómo uno de los motoconchistas hiere de muerte al chofer con un cuchillo. Previo a ser herido, Abreu Quezada se resguardó en un destacamento y luego siguió al parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, según los reportes oficiales.

Por el hecho se han pronunciado, además, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful y Compañía de Limpieza Urbana Comlursa S. R. L., la empresa a la que pertenecía el joven ultimado, quienes condenaron la acción de los que participaron en la turba.

Más temprano, la Policía Nacional informó que apresó a ocho motoconchistas.

Posteriormente, la entidad encargada de velar por el orden indicó que inició una investigación interna para determinar la acción de un agente de la institución, adscrito al Palacio de Justicia de la citada demarcación, quien hizo dos disparos para "evitar que lincharan al chofer".