Consulado Dominicano en Madrid activa plan de orientación para sus ciudadanos ante regularización en España

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Madrid, España.- Por instrucción del presidente Luis Abinader, el cónsul José Ernesto Marte Piantini ha puesto en marcha un plan de orientación para los dominicanos ante la regularización administrativa y extraordinaria decretada por el gobierno español para los ciudadanos migrantes que ya residen en España.

El Consejo de Ministros ha aprobado las modificaciones al Real Decreto 1155/2024, para comenzar el 16 de este mes de abril hasta el 30 de junio del presente año.

Para tales fines, el Consulado General de la República Dominicana en Madrid, con el objetivo de apoyar a nuestros ciudadanos dominicanos en España que se encuentran en situación irregular, dispondrá de puntos de atención en diferentes localidades de Madrid, destinados a orientar, asistir, y facilitar la correcta, preparación de los expedientes de forma gratuita.

El Real Decreto habilita el procedimiento para que aquellas personas que se encuentran en situación administrativa y extraordinaria y en situación de vulnerabilidad, puedan acceder a un estatus de residencia y trabajo legal, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Este permiso tendrá una vigencia inicial de un año.

Para ello tendrán que acreditar haberse encontrado en el país antes del 1 de enero y haber permanecido en el mismo de forma ininterrumpida durante cinco meses antes del momento de presentar la solicitud.

Además, será requisito imprescindible no tener antecedentes penales y presentar el pasaporte dominicano vigente, los cuadres podrán ser adquiridos a través de nuestro Consulado.

El Ministerio de Migración e Inclusión ha establecido que el procedimiento de regularización va a ser ágil, eficaz y sin trabas, y que dará respuesta a todos los que cumplan con los requisitos.

Es importante destacar que los padres podrán incluir a sus hijos menores de edad, facilitando así el acceso a un estado migratorio regular. Este proceso también otorga especial atención a los menores, concediendo una residencia por cinco (5) años. Además se podrá tramitar en una misma solicitud y de manera simultánea las solicitudes de los miembros de una misma unidad de convivencia.

Este procedimiento administrativo permite automáticamente trabajar en todo territorio español. Se dotará al beneficiario de un número de Seguridad Social. En el plazo de un mes desde que haya recibido la resolución favorable definitiva, el beneficiario deberá someter solicitud para recibir la Tarjeta de Identificación Extranjera (TIE).

El Cónsul Marte Piantini, además, advierte que en procesos anteriores muchas solicitudes fueron denegadas por simplemente presentar errores en su documentación. Por ende, recomienda a los interesados revisar la documentación requerida por el Estado español con criterio y con rigor, y hace un llamado a acercarse a su Consulado Dominicano en Madrid, donde se estará brindando las orientaciones necesarias de forma gratuita.

Finalmente, Marte Pantini invita a la comunidad dominicana a informarse únicamente a través de los canales oficiales del gobierno de España y del Consulado General de la República Dominicana en Madrid, para evitar confusiones y estafas.

Este proceso representa una gran oportunidad para avanzar hacia una migración ordenada, y desde el Consulado estaremos brindando el respaldo necesario para facilitar a nuestros connacionales un proceso seguro, ordenado y conforme a la normativa vigente.