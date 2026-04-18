"Deben tener control": COE llama a los padres a evitar que sus hijos crucen ríos, arroyos y cañadas

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) llamó a los padres a que tengan "control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, además no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta".

El llamado del organismo coordinador, que fue extensivo para todas las personas, responde a los efectos que han generado dos vaguadas en los últimos días y que han provocado estragos en varias zonas del país.

Del mismo modo, el COE pidió a los conductores de vehículos deben tomar las medidas preventivas de lugar,

debido a la reducción de visibilidad, generada por las lluvias.

La entidad mantiene los niveles de alerta en 26 provincias (incluido el Distrito Nacional), ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

En alerta amarilla se encuentran La Vega, San José de Ocoa, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Juan, El Seibo, La Romana, Hato Mayor y San Cristóbal.

En verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Montecristi, Santiago Rodríguez, Samaná, Dajabón, Sánchez Ramírez, Espaillat, La Altagracia, Monseñor Nouel, Azua, Santiago, Puerto Plata y Hermanas Mirabal.