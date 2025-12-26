COE reporta seis muertos durante festividades

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Seis personas fallecieron durante y 86 resutaron afectadas durante la Nochebuena, producto de 63 accidentes de tránsito, conforme la primera jornada del operativo de prevención y asistencia, del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

De los accidentes registrados, 48 involucraron motocicletas, 12 vehículos livianos y tres atropellamientos.

La cantidad de fallecidos en 2025 es menor a quienes perdieron la vida durante las fiestas del 2024, cuando 12 personas murieron, mayoría en accidentes de tránsito. En 2025 se ofrecieron 10,061 asistencias viales y 623 médicas.

De acuerdo al COE, de los fallecidos en este período, uno fue dentro del dispositivo de seguridad. Se trata de Danny González Mateo, de 20 años, quién murió por accidente de vehículo liviano la madrugada del 24 de diciembre, en un hecho ocurrido en la carretera Sánchez, sector Doña Ana, Los Rieles, provincia San Cristóbal.

Mientras que los que perdieron la vida fuera del operativo en accidentes fueron: Jorge Luis López García, de 28 años, en choque de vehículo liviano en la carretera Moca–Salcedo; Plinio Placencia, de 37, en un accidente de motocicleta en Buena Vista, Jarabacoa, provincia La Vega.

También Charlie Pie, ciudano haitiano, un accidente de motocicleta ocurrido en Lima, Cotupú de La Vega; Peronel Phelmi, de 30 años, también haitiano, falleció en La Otra Banda, Higüey, provincia La Altagracia y Félix Mota, quien murió en un accidente de motocicleta registrado en la madrugada en Los Arroces, Yuna, en Bonao.

Alcohol y menores

El COE informó que se atendieron 131 personas intoxicadas por alcohol, de esas nueve fueron menores con edades comprendidas entre tres y 17 años. También 34 personas por intoxicación alimentaria.

Las provincias que más casos han reportado son: San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, Duarte y Sánchez Ramírez. En el operativo del 2024 hubo 104 accidentes de transito, 12 fallecidos, 278 intoxicados por alcohol, de los cuales 21 eran menores de edad.

Detalles

En 2025 el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre inspeccionó 209 intersecciones y ordenó la reparación de 795 neumáticos, 1,194 luces, 1,021 cristales y 268 retrovisores, 197 limpiavidrios, 165 bompers, 35 placas erróneas, 99 vehículos en mal estado, entre otras.