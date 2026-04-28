COE sube el nivel de alerta para 22 provincias por riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que incrementa los niveles de alerta para 22 provincias por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

En amarilla se encuentran María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte (en especial Bajo Yuna), Monseñor Nouel, La Vega y Sánchez Ramírez.

Mientras que en verde están Santiago Rodríguez, Espaillat, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Samaná, Puerto Plata, San Cristóbal, Peravia, La Altagracia, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Monte Plata, El Seibo, La Romana y Distrito Nacional.

En su último boletín emitido a las 9:40 de la mañana de este marte, COE indicó que se mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta. Muy especialmente en la Cuenca de la presa de Valdesia, debido a que El Comité de Operación de Presas y Embalse está Regulando la presa, por lo que queda prohibido el Acceso a los Bañistas al Rio Nizao.

Por tanto, las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de ríos, debido a la turbiedad y el volumen de agua que a un mantienen.

Además, exhortaron a los padres ejercer control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, además no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.