La estafa perfecta: voces clonadas, rostros falsos y engaños reales

Publicado por Australia Carolina Almonte F. Creado: Actualizado:

Hace muy poco podíamos identificar una estafa de manera sencilla, solo teníamos que prestar atención a los detalles, rápidamente detectar mensajes en correos electrónicos con faltas ortográficas o llamadas desde números desconocidos. Hoy la nueva cara del fraude tiene otro escenario que ha sufrido un cambio drástico gracias a la inteligencia artificial, dando paso a una nueva generación de ardides cibernéticos mucho más sofisticado, con capacidad de clonar voces, recrear rostros y redactar conversaciones que son tan convincentes que incluso personas expertas están propensas a caer en la trampa.

El peligro ya no solo se limita a un enlace fraudulento, se han dado a conocer casos de madres que reciben llamadas de emergencia de sus hijos con voz exacta, pidiendo dinero, así mismo, videos que parecen ser totalmente auténticos o mensajes de WhatsApp que aparentan ser legítimos.

Debido a esta avalancha de nuevas modalidades de estafas es imperante conocer a profundidad la información relacionada con los riesgos digitales.

¿Sabes qué es un deepfake?

Es un contenido falso generado con inteligencia artificial, que puede imitar voz, rostro o incluso gestos de una persona.

Debes tener en cuenta que los audios falsos se generan por medio de clonación utilizando notas de voz, publicaciones de WhatsApp, Instagram o videos publicados. Los videos falsos se generan sincronizando rostro y labios, a su vez los mensajes escritos se presentan por medio de chats o correos muy convincentes.

En esta nueva era digital, la gran pregunta ya no es si algo parece real, sino si realmente lo es.

Muchas empresas han sido engañadas mediante audios falsos que imitan perfectamente la voz de un gerente autorizando transferencias urgentes; y usuarios bancarios reciben llamadas automatizadas, con tono profesional y lenguaje técnico, alertando sobre consumos sospechosos para robar credenciales y vaciar cuentas.

Fortalecer nuestra capacidad de verificación y adoptar hábitos de seguridad que nos permitan actuar con criterio en un entorno donde lo falso puede parecer completamente real es vital.

Aquí te comparto algunas señales de alerta para detectar una estafa:

Mensajes que aparentan tener mucha urgencia como: “hazlo ahora”, “no cuelgues”, “es una emergencia”, “tienes solo 5 minutos”, son mensajes diseñados para generar desesperación e impedir que pienses antes de actuar.

En las estafas piden dinero inmediato, modalidades como: transferencias, depósitos, criptomonedas o recargas, con el objetivo de que no verifiques; ten en cuenta que pueden usar frases como: “no llames a nadie”, “no le digas a tu esposo”, “no le digas a tus padres”, esto es una fuerte señal de fraude.

Otra alerta es cuando la voz suena extrañamente perfecta. Aunque la voz sea familiar, puede sentirse: muy plana, sin emociones naturales, con pausas raras y respuestas lentas.

¿Qué puedes hacer si te sucede?

Cuelga el teléfono y llama tú a la persona que supuestamente te está llamando.

Usa una palabra clave familiar, es decir, crea con tus parientes una palabra secreta para situaciones que necesites verificación, si alguien te llama con una emergencia debe mencionar esa palabra secreta.

Nunca compartas ningún código PIN, OTP, contraseña, token bancario, etc.

Más allá del temor, debemos apostar por la educación digital, la prevención y el fomento de una cultura de verificación, sobre todo recuerda que la tecnología no es el enemigo, el verdadero riesgo está en el uso malintencionado que muchos hacen de ella. En un mundo donde una voz puede ser fabricada, un rostro puede ser simulado y una conversación puede ser artificialmente creada, nuestra mayor defensa seguirá siendo el criterio humano.