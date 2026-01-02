Collado afirma turismo de RD conectó con 15 ciudades

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El ministro de Turismo, David Collado, declaró que el 2025 fue un año de mucho crecimiento y expansión, debido a que conectaron el turismo dominicano con 17 ciudades del mundo.

En un mensaje que difundió el funcionario del Gobierno dominicano y que replicó para el mundo a través de sus redes sociales, Collado afirmó que durante el 2025, llevaron el nombre de República Dominicana más lejos que nunca.

Sostuvo que realizaron 27 roadshows “presentaciones itinerantes” en los principales mercados emisores y visitaron 17 ciudades.

“Nos montamos en 68 aviones, pisamos 34 aeropuertos y acumulamos más de 300 horas de vuelo. Estuvimos 78 días fuera de casa, trabajando, presentando, reuniendo, escuchando y mostrando al mundo por qué República Dominicana es un destino público”, detalló el ministro de Turismo.

Collado precisó que en el año que finalizó, conectaron a más de 14 mil agentes de viaje, cooperadores y aerolíneas.

Asimismo, en su gestión fortalecieron alianzas, abrieron nuevas oportunidades y construyeron relaciones que hoy se traducen en resultados visibles para nuestro país.

Destacó la labor desempeñada en cada kilómetro recorrido, cada presentación y el propósito cada encuentro, para que más personas descubran las raíces y la calidad del turismo dominicano, y que siga creciendo.

“Los resultados ya se sienten y seguimos, porque el turismo es trabajo, es dedicación y es compromiso con la gente. ¡Vamos pocas! Collado ha asegurado que hasta noviembre del 2025, la República Dominicana ha recibido más de 10.2 millones de turistas hasta y es país líder.