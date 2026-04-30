Alerta tras alerta: vaguadas mantuvieron a Puerto Plata en vilo durante casi todo abril

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Las vaguadas que se registraron en abril de este año y que impactaron en casi todo el país, azotaron especialmente al Cibao, donde las fuertes precipitaciones provocaron inundaciones que vinieron acompañadas de tornados, granizadas y ventarrones que obligaron a las autoridades a desplazar a cientos de personas que resultaron afectadas por esos fenómenos atmosféricos.

Durante casi los 30 días de ese mes hubo un denominador común: la provincia Puerto Plata en alerta, incluso desde finales de marzo (los días 30 y 31). En esas fechas, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mientras se preparaba para el operativo de Semana Santa, puso en verde a esa demarcación cibaeña junto a otras localidades de la región ante el peligro que representarían las lluvias.

De acuerdo con los registros del COE, Puerto Plata estuvo 10 días en alerta verde; 14 días en alerta amarilla y siete en roja.

Hasta este 30 de abril, Puerto Plata estaba en alerta roja.

El día 5, La Novia del Atlántico fue colocada en alerta verde hasta el miércoles 8. El 9 subió a amarilla, aunque el 11 descendió a verde para pasar a amarilla nuevamente y posteriormente a roja en pocas horas. Desde ahí, a excepción de los días 7, 10, 12, 20 y 23, dicha provincia se mantuvo fluctuando entre diferentes niveles de alertas.

Más de 800 milímetros de lluvia

Los niveles de acumulados de lluvia en abril. (Fuente: Indomet).

El comportamiento pluviométrico registrado en la provincia de Puerto Plata durante el mes de abril de 2026 ha sido notable, acumulando hasta la fecha más de 800 milímetros de lluvia, de acuerdo con datos de acceso público analizados para el periódico Hoy.

Saddan Font-Frías Montero, meteorólogo y especialista en Adaptación al Cambio Climático y Gestión de Riesgo, del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), explicó a este diario que estas precipitaciones responden a la incidencia de sistemas atmosféricos característicos de la región norte del país durante esta época del año.

El experto señaló que, aunque es normal que en abril se registren importantes precipitaciones producto de la incidencia de vaguadas, este año ha sido particularmente activo.

“Durante los meses comprendidos entre noviembre y abril, Puerto Plata suele recibir lluvias asociadas a sistemas frontales; sin embargo, este año se ha observado una temporada particularmente activa”, puntualizó el experto.

Font-Frías Montero indicó que la persistencia de las lluvias ha estado relacionada con la presencia de una vaguada casi estacionaria sobre la región, la cual ha generado aguaceros intensos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en múltiples ocasiones.

Esta condición, combinada con temperaturas del Atlántico más cálidas de lo habitual, ha favorecido una mayor disponibilidad de humedad en la atmósfera. “El aumento en la temperatura de las aguas superficiales incrementa el contenido de vapor, lo que puede intensificar los eventos de lluvia, en coherencia con patrones observados en un clima en evolución”, señaló.

Suelos saturados

Asimismo, explicó que la permanencia de este sistema ha provocado una acumulación continua de precipitaciones, generando saturación de los suelos, crecidas de ríos y episodios de inundaciones tanto urbanas como rurales. Esta situación ha incidido en la emisión frecuente de niveles de alerta por parte de los organismos de protección civil.

Las vaguadas causaron estragos en Montellano.

Finalmente, Font-Frías recomendó a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos o cañadas con altos volúmenes de agua, debido al riesgo persistente asociado a estas condiciones.

El Gobierno

El presidente Luis Abinader anunció la construcción de 112 apartamentos para reubicar a familias vulnerables afectadas por las lluvias en Villa Montellano; además, instruyó la reconstrucción inmediata del puente sobre el río Camú y visitó el sector Los Ciruelos, donde supervisó las labores de asistencia y apoyo a las familias impactadas.