Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, encabezó la noche del miércoles 31 de diciembre y la madrugada de este jueves 1 de enero un amplio recorrido de supervisión por diversos puntos del Gran Santo Domingo, con el objetivo de verificar el desarrollo de las labores preventivas dispuestas con motivo de las festividades de Año Nuevo 2026.

La ruta de supervisión incluyó la avenida George Washington, la Zona Colonial, avenidas España, Venezuela y Abraham Lincoln, así como Villa Mella, Manoguayabo, Los Alcarrizos y Villa Juana.

El recorrido inició con una visita a la tradicional Fiesta Telemicro, celebrada en la avenida George Washington, donde el mayor general Guzmán Peralta, acompañado del alto mando policial, constató el despliegue operativo y el cumplimiento de los protocolos de seguridad, orientados a garantizar el orden, la tranquilidad y la protección de los ciudadanos asistentes.

Posteriormente, las autoridades se desplazaron por distintos puntos de la Zona Colonial, donde se evaluó la presencia policial y la correcta ejecución de las medidas preventivas, a fin de preservar un ambiente seguro y ordenado tanto para residentes como para visitantes de este histórico y concurrido sector.

Director PN supervisa operativos de Año Nuevo en Santo Domingo

La jornada continuó en la avenida España y la avenida Venezuela, donde el director general supervisó de manera personal el desarrollo de las labores preventivas, reafirmando el compromiso institucional de mantener el orden y la tranquilidad durante las celebraciones de fin de año.

Como parte del operativo, el mayor general Guzmán Peralta se trasladó a Villa Mella, donde verificó el correcto despliegue de las unidades operativas encargadas de resguardar la seguridad y el orden en la zona. Durante esta supervisión, exhortó a los agentes a mantener su vocación de servicio y compromiso con el país, al tiempo que les deseó un Feliz Año Nuevo.

En este punto estuvieron presentes el titular de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), general Pascual Cruz Méndez, así como el director regional Santo Domingo Oriental, general Eddy Pérez Peralta.

En Santo Domingo Oeste

Dando continuidad al seguimiento de las acciones preventivas, el recorrido incluyó una visita al parque del Cruce de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, donde se constató la adecuada presencia policial y la correcta aplicación de los protocolos establecidos para garantizar un ambiente de orden, tranquilidad y protección a la ciudadanía.

Las autoridades también se trasladaron a la Z-8, en el municipio de Los Alcarrizos, donde verificaron el fortalecimiento de las labores preventivas, priorizando la seguridad y la protección de los ciudadanos.

Distrito Nacional

Durante la jornada, se realizó una parada en el Parque La Lira, ubicado en la avenida Abraham Lincoln, donde se celebraba la tradicional fiesta “Ultra Party de Fin de Año”. En el lugar, el director general valoró el comportamiento cívico de los ciudadanos, quienes disfrutaban de manera tranquila y ordenada de la actividad, agradeciendo que hasta ese momento no se registraran novedades e incentivando a los agentes a continuar trabajando con dedicación por la seguridad.

El recorrido de supervisión concluyó en el sector de Villa Juana, Distrito Nacional, donde el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta constató de manera personal que las labores preventivas y de patrullaje se ejecutan con eficacia y en consonancia con las necesidades de la población, reafirmando el compromiso institucional de garantizar la seguridad, el orden y la tranquilidad ciudadana.

Elogia conducta ciudadana y labor policial

Posteriormente, cuando el reloj marcaba las 5:00 de la madrugada de este jueves 1 de enero de 2026, desde el Palacio de la Policía Nacional, el director general destacó el comportamiento cívico y responsable exhibido por la ciudadanía durante las celebraciones de Año Nuevo, así como el amplio despliegue preventivo ejecutado a nivel nacional.

El mayor general Guzmán Peralta valoró de manera positiva las acciones implementadas para garantizar la seguridad ciudadana, las cuales fueron encabezadas personalmente junto al alto mando institucional, como parte de un recorrido estratégico desarrollado en distintos puntos del país.

Durante una pausa en estas labores de supervisión, el titular de la Policía Nacional resaltó el compromiso, la disciplina y la vocación de servicio del personal policial bajo su mando, señalando que estos elementos han sido determinantes para preservar el orden, la seguridad y la convivencia pacífica durante las festividades.

Finalmente, el director general reiteró su llamado a la ciudadanía a mantener una conducta responsable, reafirmando que la Policía Nacional continuará trabajando de manera firme y cercana para proteger vidas y garantizar la tranquilidad de todos los dominicanos.