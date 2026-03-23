Competencia reúne talento y creatividad estudiantil en Steam

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Con el objetivo de fomentar la creatividad y el trabajo en equipo, Ediciones Logos realizó la segunda edición de la competencia “Experiencia SmartTEAM 2026: Ciudad del Futuro”, donde estudiantes de distintos centros educativos participaron presentando soluciones innovadoras a problemáticas futuras.

El director de la organización, Fausto Vargas, explicó que la iniciativa reúne a colegios de diversas provincias que han implementado el programa en sus instituciones. “Buscamos que cada año más centros se integren y fortalezcan este modelo educativo”, indicó.

Señaló que actualmente entre 40 y 45 colegios forman parte del programa Smart Team, aunque en esta ocasión participaron 12 centros educativos con alrededor de 30 proyectos presentados.

Vargas destacó que, aunque la actividad incluye un componente competitivo, el principal objetivo es brindar una experiencia enriquecedora a los estudiantes. “No se trata solo de competir, sino de vivir el proceso, aprender, compartir y desarrollar habilidades. Sin embargo, existe un espíritu de competencia sana que motiva a los participantes”, afirmó.

En cuanto al rol de las familias, Vargas resaltó el apoyo fundamental de los padres durante todo el proceso. “Son los primeros en respaldar tanto al colegio como a los estudiantes. Su acompañamiento es clave, incluso participando activamente en el desarrollo de los proyectos”, expresó.

El evento se realizó en el colegio Claret. Arlenis Castillo

Además, valoró la presencia de familiares como abuelos, tíos y compañeros, quienes también motivaron a los estudiantes, convirtiendo la actividad en un espacio de integración y aprendizaje. De su lado, Sabrina Vargas, gerente de mercadeo de Ediciones Logos, explicó que la actividad busca ofrecer a los jóvenes una experiencia integral, más allá de la competencia. “Queremos que los chicos no solo compitan, sino que conozcan a otros estudiantes de su misma edad”.