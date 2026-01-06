Comunidad de Barrero está sorprendida por desaparición de niña

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

Los habitantes de la comunidad de Barrero no salen del asombro por la desaparición de la niña Brianna Genao González, de apenas tres años de edad porque la mayoría de los que viven allí en su mayoría son familias y que no guardan una gran relación mutua.

Diversas hipótesis son tejidas alrededor de este caso, el cual mantiene en vilo e incertidumbre no solo a los padres de la menor, sino a cada una de las casi 80 familias que son fundadoras de la comunidad de Barrero.

La más socorrida de las versiones es que Brianna fue raptada por gente cercana a la familia para pedir un rescate en dinero a partir de que su madre Yésica María González, quien reside en New York, y llegó a la comunidad hace unos días.

González procreó a Brianna con Carlos Manuel Genao, del cual lleva algún tiempo separada, por lo que el cuidado de la infante ha estado a cargo de su abuela materna Ana María Rosario Núñez.

Cinco detenidos

La desaparición de Brianna ocurrió de forma misteriosa la noche del 31 de diciembre cuando jugaba con unas amiguitas en el patio de la casa de su abuela y en el momento en que un allegado a la familia pelaba unos víveres para la celebración de la tradicional cena de Año Nuevo.

Esta persona, cuyo nombre no fue ofrecido, está bajo investigación en la Dirección Regional Norte de la Policía con asiento en Puerto Plata. Además hay otras cuatro personas allegadas a la familia que permanecen detenidas con relación a la desaparición.

El director regional de la institución, general Jorge Luis Galán Guerrero, dijo que “estamos realizando los esfuerzos posibles para que este caso se resuelva satisfactoriamente”.

Agregó que las investigaciones marchan por buen camino, por lo que los familiares de dicha niña pueden estar seguras que habrá una solución de este caso.

INVESTIGACIÓN

Las investigaciones está a cargo de la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, Unidades Caninas de la Base Aérea de Puerto Plata, la Defensa Civil y otros organismos oficiales de Puerto Plata.

Este lunes se sumó a las pesquisas de este caso por órdenes de la Procuradora General de la República Yennis Berenice Reynoso, el magistrado Wilson Camacho y el director nacional de la Dicrim, coronel Matos Pérez.