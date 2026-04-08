Comunidades incomunicadas, desplazados y ríos desbordados: los registros de la vaguada

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La vaguada que ha estado impactando a gran parte del país desde la noche del martes con intensas precipitaciones que se asemejan a las registradas en los noviembres de los años 2023 y 2024, respectivamente, han dejado a decenas de personas desplazadas, comunidades incomunicadas y ríos desborados.

La Defensa Civil publicó la tarde de este miércoles que 195 dominicanos han sido desplazadas hacia otras zonas seguras, seis comunidades en las provincias Puerto Plata y Monte Plata están incomunicadas y 306 viviendas se encuentran bajo agua.

El organismo indicó, además, que en las citadas demarcaciones, así como en Santo Domingo, San José de Ocoa y San Cristóbal cinco ríos están desbordados. Indicó también que 19 personas se encuentran refugiadas en albergues en la escuela El Túnel, en el sector Capotillo de la capital.

Más tamprano, el presidente Luis Abinader dispuso una serie de medidas para acudir en auxilio de las familias afectadas por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, al visitar el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y conocer de primera mano los daños provocados por las inundaciones, que han impactado principalmente al Gran Santo Domingo y otras localidades del país.

El mandatario informó que desde tempranas horas el Gobierno ha activado una respuesta integral para mitigar los efectos de las lluvias, con especial atención en la protección de la vida humana.

“Desde esta madrugada estamos movilizando el Gobierno, especialmente en el Gran Santo Domingo, con todos los organismos que componen el COE, principalmente para la prevención y proteger las vidas humanas, y luego también la parte material”, expresó.

El mandatario explicó que, a través de la Dirección de Asistencia Social y Comunitaria (DASAC), se están distribuyendo ayudas en alimentos, tanto alimentos calientes como alimentos crudos a las personas afectadas. "También vamos a ayudar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, a aquellas familias en estado vulnerable que han sufrido daños, especialmente en el Gran Santo Domingo”.

Asimismo, precisó que las zonas más impactadas han sido el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Santo Domingo Norte, donde se han registrado lluvias e inundaciones. “Estaremos atentos. El Gobierno está movilizado para atender cualquier situación que se presente”, aseguró.