Comerciantes irán a las calles en defensa del comercio de Dajabón

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Comerciantes del mercado fronterizo de Dajabón anunciaron la realización de manifestaciones populares en defensa del comercio y en rechazo a las pretensiones de construcción de un puerto seco en la zona.

El anuncio fue realizado por Noel Fernández, presidente de las asociaciones de comerciantes del mercado, quien explicó que actualmente se llevan a cabo reuniones organizativas en las que se ultiman los detalles para estas protestas pacíficas.

“Ya nosotros lo pensamos, estamos en pie de lucha haciendo reuniones con los comerciantes, ya que próximamente tendremos manifestaciones en defensa de los intereses de todo el engranaje comercial de Dajabón. No vamos a permitir que dos o tres personas se apoderen del comercio local que tiene más de 40 años desarrollándose sin interrupciones”, expresó Fernández.

Sostuvo, además, que el comercio en esta parte de la frontera es innegociable, debido a que representa uno de los principales motores económicos y sustento de cientos de familias.

Asimismo, afirmó que los comerciantes rechazan cualquier iniciativa que, a su juicio, pueda afectar la dinámica comercial del mercado fronterizo o favorecer los intereses de un reducido grupo de empresarios dominicanos.