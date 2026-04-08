Defensa Civil despliega operativos de rescate por inundaciones

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Rescatistas de la Defensa Civil Dominicana realizan desde este martes y la madrugada del miércoles labores preventivas y de respuesta en las zonas afectadas por las lluvias, provocadas por una vaguada en altura que incide sobre el país.

El director ejecutivo de la institución, Juan Salas, informó que los trabajos se concentran principalmente en las provincias San Cristóbal —en la cuenca de los ríos Nigua y Yubazo—, así como en zonas vulnerables del Gran Santo Domingo, Puerto Plata y Monte Plata, donde las precipitaciones han sido más intensas.

“Desde esta madrugada nuestro equipo está en terreno salvando vidas. De igual manera, continuamos en contacto con las gobernadoras provinciales y las alcaldías locales, con quienes coordinamos la activación de los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR)”, expresó Salas.

Zonas afectadas

• Manoguayabo, Los Alcarrizos, Pedro Brand y La Guáyiga, además de los kilómetros 18 y 22 de la autopista Duarte, presentan inundaciones importantes.

• En el Distrito Nacional se reporta la crecida del río Isabela y el desbordamiento de las cañadas Arroyo Manzano, Aguacate y Los Girasoles, sin víctimas hasta el momento.

• En Monte Plata, comunidades como Peralvillo, Las Cuabas, Los Botaos y Mamá Tingó permanecen anegadas tras la crecida del río Ozama.

Operativos de rescate

Técnicos de la Defensa Civil rescataron con vida a un hombre que quedó atrapado en una alcantarilla del sector Las Praderas, Santo Domingo Oeste. Además, trasladaron a diez adultos mayores a zonas seguras tras las inundaciones en esa localidad.