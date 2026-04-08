Elianta Quintero reflexiona sobre tragedia Jet Set: "La vida te puede cambiar en microsegundos"

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La presentadora de noticias, Elianta Quintero, una de las sobrevivientes de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, recordó este miércoles el valor de la vida, al cumplirse este 8 de abril un año de la desgracia más grande registrada en República Dominicana.

A través de sus redes sociales, Quintero, de nacionalidad venezolana, también agradeció a Dios la oportunidad de seguir con vida luego de salir de debajo de los escombros del techo desplomado.

Del mismo modo, la presentadora reflexionó que la tragedia enseñó que “no controlamos nada; solo Dios es refugio que da paz en momentos de casos; la vida te puede cambiar en microsegundos. Hay que vivirla en el presente; tenemos que estar siempre listos para cuando llegue el llamado del Padre”.

Respecto a las lluvias de este martes y miércoles, Quintero dijo que el cielo de Santo Domingo representa un llanto. “Una lluvia que viene a lavar heridas pero también llenos de bendiciones, a acompañarnos y decirnos que no estamos solos, que Dios nos ve y nos sostiene”, dijo.

Recordó a las 236 víctimas mortales y su legado de alegría, quienes “hoy bailan desde el cielo”.