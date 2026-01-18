¿Dónde está Brianna Genao? La comunidad marcha en busca de justicia y respuestas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Familiares, amigos y comunitarios de distintos sectores participaron este domingo en una marcha pacífica en reclamo de justicia y respuestas por la desaparición de la niña Brianna Genao, de tres años de edad.

La caminata inició en la comunidad de Barrero y culminó en el parque Rosa Duarte, en Navarrete, donde decenas de personas se movilizaron bajo el grito insistente de “¡Queremos justicia, queremos justicia!”, consigna que se escuchaba mientras avanzaban por las calles.

En la manifestación participaron personas de diversas edades, incluyendo niños, jóvenes y adultos mayores, evidenciando el respaldo de toda la comunidad a la familia de la menor. Algunos de los manifestantes vestían camisetas rosadas con el nombre de Brianna Genao y el mensaje “Los niños y las niñas no se tocan”, como símbolo de rechazo a la violencia infantil.

Durante la caminata se observaron varios carteles con mensajes de exigencia y esperanza. Uno de ellos decía: “Exigimos respuestas: ¿Dónde está Brianna? La esperanza sigue viva. Su familia espera, el pueblo exige justicia”. Otro pedía que la niña aparezca “sana y salva”.

Autoridades mantienen búsqueda activa

Sobre el caso, el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó este sábado que continúan de manera ininterrumpida las labores de búsqueda de la menor, reportada como desaparecida desde el 31 de diciembre de 2025.

Pesqueira explicó que el operativo se desarrolla desde la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, y cuenta con la participación conjunta de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, la Defensa Civil, la Policía Nacional, la Unidad Canina de la institución del orden, así como otras brigadas de socorro, que aunaron esfuerzos para dar con el paradero de la niña.