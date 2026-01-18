Tragedia en Adamuz: siete muertos y decenas de heridos tras descarrilamiento de dos trenes

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Al menos siete personas han muerto, decenas han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación que se ha abierto.

Tres de los muertos viajaban en un tren Alvia y dos en el Iryo que descarriló e invadió la vía contigua.

En el Iryo viajaban 317 personas, que habían salido a las 18.40 horas de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid y que apenas una hora después descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva que también ha descarrilado.

Para atender en el suceso, el 061 ha desplegado en Córdoba 5 UVIs móviles del 061, vehículo de Apoyo Logístico del 061 y 4 DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia).

Además, en Madrid, el Samur-PC se ha puesto a disposición de Adif/Renfe y ha desplazado a la estación de Atocha a un equipo con psicólogo y una ambulancia básica por si acuden allí familiares.

Por su parte, Adif ha habilitado un teléfono para atender a los pasajeros afectados, el 900 10 10 20.

El accidente ocurrió a las 19.45 horas, cuando un tren de LD AV Iryo 6189 Málaga-Pta de Atocha descarriló en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también descarriló.

Según informa en X la cuenta de InfoAdif, información de servicio sobre el estado de la infraestructura y la circulación ferroviaria en la red de Adif, el tráfico de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha sido suspendido y todos los trenes que estaban en tránsito han sido redirigidos a su lugar de origen.

Dos últimos vagones del tren de Iryo son los que han descarrilado

Los dos últimos vagones del tren de Iryo que hacía el trayecto Málaga-Pta de Atocha son los que han descarrilado, y el último de ellos ha quedado volcado sobre uno de sus lados, según ha relatado el periodista de Radio Nacional de España (RNE) Salvador Jiménez, que viajaba en ese tren en el momento del accidente.

El tren de Iryo, en el que han fallecido al menos cinco personas, ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz (Córdoba) y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también ha descarrilado.

Jiménez, que ha entrado en directo en los informativos de TVE, ha explicado que el tren LD AV Iryo 6189 salió de Málaga a las 18.40 horas con destino a Atocha y que a las 19.45 horas se sintió como «un terremoto» en todos los coches -el viajaba en el primer vagón-.

Ha explicado cómo «inmediatamente» por megafonía la tripulación preguntó a los pasajeros si entre ellos había personal sanitario para ayudar a los heridos que había en los dos últimos vagones, uno de ellos volcado de lado sobre las vías y con los cristales rotos.

Los viajeros fueron saliendo hacia el apeadero de Adamuz, mientras la tripulación cogía martillos para romper las ventanas y ayudar a la gente a salir de los vagones descarrilados.

Jiménez observó también cómo había gente sobre el último vagón para intentar sacar a heridos que estaban en el interior.

Auxilio de pasajeros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado que el Ejecutivo está trabajando con otras autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros de los dos trenes descarrilados en Adamuz (Córdoba).

«El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros», ha afirmado Sánchez a través de X en un mensaje en el que ha asegurado que está «muy pendiente» del accidente.

Activada la fase 1 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía

La Junta de Andalucía ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en fase 1 tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), que ha causado al menos cinco muertes, decenas de heridos y un número no precisado de atrapados.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado en su perfil de X de la activación de este plan, que afecta a Córdoba, cuyo Ayuntamiento ha constituido la Mesa de Emergencia.

Según informa el Ayuntamiento, hasta el lugar del accidente se han desplazado de momento cinco vehículos de Bomberos y 15 efectivos, además de 11 vehículos de la Policía Local con 28 agentes cargados de material de apoyo (mantas, agua e iluminación y tres carpas de puesto de mando avanzado).

También han sido desplazados 12 efectivos y tres todoterrenos de Protección Civil, cinco grupos electrógenos y dos autobuses de Aucorsa, mientras que se han movilizado guardias civiles de Adamuz, Villafranca y Montoro, cuyos alcaldes están en el lugar.

Puente sigue desde el centro de emergencias de Atocha el accidente

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha desplazado a la estación madrileña de Atocha para seguir desde el centro de emergencias de Renfe el accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba) donde el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ha provocado al menos dos muertos.

«Me encuentro en el H24 de Adif desde hace media hora siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Iré informando por aquí de las novedades que estén confirmadas», ha escrito el ministro en su cuenta de X en torno a las 21.20 horas de este domingo.

Madrid ofrece sus hospitales y equipos de 112

La Comunidad de Madrid ha ofrecido a la Junta de Andalucía los hospitales de su red pública y los equipos del Summa112 para atender las víctimas del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba) y ha desplegado equipos de apoyo en la estación de Atocha para acompañar a los familiares de los viajeros.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en su cuenta de X que los hospitales y equipos de emergencia de la región están pendientes de la situación en Córdoba tras el «trágico» descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, que de momento se ha cobrado cinco víctimas mortales.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, en su cuenta de X, Samur-Protección Civil también se ha puesto a disposición de Adif/Renfe y se ha desplazado a la estación de Atocha con un psicólogo y una ambulancia básica por si acuden allí familiares de los pasajeros de los dos trenes afectados.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado en X que su gabinete está prestando la «máxima atención» para «dar respuesta ante el accidente ferroviario». «Desde la Delegación del Gobierno de Madrid prestamos todo nuestro apoyo a los servicios de seguridad y emergencia».