La tragica cifras de fallecidos que deja hasta el momento accidente de trenes en Córdoba

Descarrilamiento en España 

El impacto provocó el descarrilamiento de ambos convoyes y escenas de caos entre los pasajeros.

Una tragedia sacudió este domingo a España cuando dos trenes de alta velocidad descarrilaron en el término municipal de Adamuz, provincia de Córdoba, dejando al menos 21 personas fallecidas y decenas de heridos graves, según fuentes cercanas a la investigación.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:45 horas, cuando un convoy de la compañía Iryo que cubría la ruta Málaga–Madrid Puerta de Atocha descarriló en los desvíos de entrada de vía 1 e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro tren Alvia con destino a Huelva. El impacto provocó el descarrilamiento de ambos convoyes y escenas de caos entre los pasajeros.

Detalles del suceso

• En el tren de Iryo viajaban 317 personas; tres de sus últimos vagones se salieron de la vía, uno de ellos volcado de lado.

• El tren Alvia también resultó afectado, con varios fallecidos entre sus ocupantes.

• Los servicios de emergencia desplegaron UVIs móviles, equipos de apoyo logístico, bomberos, Policía Local y Protección Civil, además de psicólogos para atender a familiares en la estación de Atocha, Madrid.

• El tráfico ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía quedó suspendido de inmediato.

 Reacciones 

• El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que el Ejecutivo trabaja junto a las autoridades competentes para auxiliar a los pasajeros.

• La Junta de Andalucía activó la fase 1 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil, movilizando recursos en Córdoba.

• El ministro de Transportes, Óscar Puente, supervisa la situación desde el centro de emergencias de Renfe en Madrid.

