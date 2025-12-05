Conani denuncia graves fallas Ley 136-03 Proteccion de la Niñez

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) expuso ayer las debilidades estructurales, los vacíos procesales y la débil articulación de la Ley 136-03 del Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes de la República Dominicana, problemas que aseguraron, afectan la garantía de los derechos de la niñez.

Los señalamientos forman parte de los trabajos realizados por una comisión de Conani y el Gabinete de la Niñez a fin de actualizar la gobernanza del Sistema Nacional de Protección, dado que la ley actual data de más de 20 años atrás.

Tras presentar el informe del estudio realizado, Dilia Jorge Mera, coordinadora de la comisión, señaló en primer lugar una falta de coherencia interna dentro del Código. De acuerdo con la experta, las disposiciones se encuentran dispersas, existe duplicidad de artículos y una organización poco sistemática entre los cuatro libros que componen la ley.

“Hay cosas que están en un libro y deberían estar en el otro, hay cosas que se repiten y esos dificulta la compresión misma del código, pero también su aplicación”, destacó.

Otro de los hallazgos encontrados fue la necesidad de reforzar el principio de interés superior del niño, mediante la incorporación de factores claros que permitan la aplicación del código de forma adecuada.

En ese sentido, Jorge Mera hizo hincapié en la importancia de tener en cuenta los distintos aspectos del desarrollo infantil, especialmente en la particular percepción del tiempo que tienen los niños y adolescentes.

Entre otros puntos críticos, también salió a relucir la poca articulación entre instituciones del sistema de protección. Además se identificaron roles difusos o poco definidos, lo que a su juicio, genera confusión sobre las competencias de cada actor y limita la efectividad del sistema.

Asimismo, destacó la ausencia de rutas de actuación unificadas y la falta de protocolos comunes de denuncia y respuesta, una situación que, según los hallazgos del informe, contribuye a la revictimización de los menores.

Dilia Jorge Mera aseguró que aunque la Ley 136-03 fue un código vanguardista y robusto al momento de su promulgación, es urgente una reforma que lo adecúe a los nuevos tiempos, con criterios más uniformes que garanticen una protección integral y efectiva de la niñez.