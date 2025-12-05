Los últimos minutos de vida de hombre que murió haciendo ejercicio en el gimnasio

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un hombre murió este lunes en un gimnasio luego de que una barra de pesas cayera sobre su pecho mientras realizaba press de banca, en la ciudad de Olinda, Brasil.

La víctima, identificada como Ronald José Salvador Montenegro, fue llevada de inmediato a urgencias, pero no logró sobrevivir.

El trágico momento quedó captado en la cámara de seguridad del establecimiento.

De acuerdo con la Policía Civil, la barra se desprendió de su soporte mientras Ronald realizaba un ejercicio de fuerza.

Al momento del accidente, levantaba una barra con aproximadamente 75 kg en total: 30 kg en cada lado más el peso estimado del barrote, de unos 15 kg.

Medios internacionales señalan que los testigos y el personal del gimnasio actuaron de inmediato, prestando los primeros auxilios mientras se solicitaba asistencia médica.