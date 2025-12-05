La última luna llena del año
El cielo regaló un espectáculo que despidió el 2025
La noche de este jueves, miles de personas alrededor del mundo levantaron la vista para despedir el año con un espectáculo celestial inolvidable: la última luna llena del 2025, conocida popularmente como la “Luna Fría”.
En República Dominicana, el fenómeno comenzó a apreciarse poco después del anochecer.
Según explicó el analista meteorológico Jean Suriel esta es la segunda más grande y más brillante del año.
“Nuestro satélite natural danzará en el espacio en una órbita cercana a la Tierra, ubicándose a 363,932 kilómetros de distancia”, explicó.
Se recuerda que esta es la tercera luna llena consecutiva que se presenta con coincidencia de cercanía y plenilunio, las demás ocurrieron en octubre y noviembre pasado.
A continuación algunas imágenes del evento: