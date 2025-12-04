CONANI realiza foro internacional para reformar Ley 136-03 de niñez y adolescencia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por :Randy Jiménez Batista

Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI) realizó esta mañana el foro internacional “Reforma del Marco Normativo para el Sistema de Protección y los Derechos fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes” con el propósito de actualizar la ley 136-03, que ya tiene 22 años y debe ser revisada porque ha quedado obsoleta: hay muchas cosas que la normativa que no recoge, tal como explicó la presidenta ejecutiva de la entidad, Ligia Pérez Peña.

La revisión a la ley, explicó Pérez Peña, tiene tres etapas: la primera es el diagnóstico y análisis de la ley, la segunda etapa es la propuesta preliminar de la ley, cuyo insumo fundamental es este diagnóstico; y la tercera es la presentación de la propuesta, que tendrá que será sometida a escrutinio.

El foro es, indicó Pérez Peña, parte del segundo proceso que inició con el primer banderazo durante un acto realizado en junio con la presencia de la primera dama Raquel Arbaje, el ministro José Ignacio Paliza, la magistrada Olga Diná y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, entre otras personalidades y organizaciones como la Coalición ONG por la Infancia y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) .

“O sea, ese día 18 de junio se dio el banderazo para iniciar este proceso y de ahí para acá se presentó el plan general, para todo este proceso con un cronograma establecido que se ha venido cumpliendo estrictamente ese calendario”, expresó.

Posteriormente, Pérez Peña explicó que durante la jornada se analizarían los resultados de un diagnóstico que se ha elaborado producto del consenso de más de 60 instituciones que trabajan en temas de niñez y adolescencia.

“En el día de hoy, con este foro internacional, vamos precisamente a lanzar esos aspectos de la ley que han sido consensuados, cuáles pueden producir algún tipo de tensiones, ustedes saben que hay temas para la elaboración de una ley, una ley no va a complacer a todos, hay gente que no va a estar contentan ustedes saben que hay muchos intereses entonces lo que debemos hacer, que esos puntos de tensión vamos analizarlos, vamos avanzar en los puntos que sí hay consenso”, afirmó.

Por su parte, la directora ejecutiva del Conani, Alexandra Santelises, explicó durante la primera fase del proceso hicieron un trabajo para diagnosticar los vacíos, las superposiciones y las necesidades de actualización: “estos puntos de detención también que existen en la ley y sobre todo las demandas del sector y de los grupos y de interés que trabajan en torno a todo lo que es el sistema nacional de protección”.

Santelises señaló que la máxima dirección de Conani, el directorio nacional, conoció y refrendó el diagnóstico la semana pasada en una reunión extraordinaria donde fue aprobado positivamente a unanimidad. En lo adelante, indicó, continuarán con el proceso de consultas y propuestas de las entidades del sector.

En ese sentido, adelantó que esperan poder presentar la esencia de la propuesta a toda la comunidad a finales de febrero o principios de marzo. Para ello harán un foro similar en el que harán la presentación final de la propuesta que luego será presentada a la Presidencia de la República.

Así mismo, la abogada Dilia Leticia Jorge Mera, coordinadora de la comisión que revisa la ley, destacó que este proceso se ha llevado a cabo bajo el liderazgo de CONANI y el Gabinete de Niñez y Adolescencia, a través de mesas técnicas, consultas intersectoriales y una revisión comparada de estándares y buenas prácticas internacionales.

Explicó que ella está coordinando el proceso, pero destacó que cuenta con el apoyo de un equipo integrado por Eva Rodríguez, Joan García, el magistrado Félix Tena y Eduardo Ramos entre otros.

Resaltó se ha revisado la ley en el marco jurídico nacional, pero también la Constitución, los tratados de los que la República Dominicana es signataria, los estándares internacionales, ñla Convención de los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, las Observaciones Generales del Comité sobre los Derechos del Niño, literatura especializada y la normativa comparada, entre otras legislaciones e instrumentos.