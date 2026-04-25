Concejo de Regidores DN apuesta por perfil técnico con elección de Giancarlo Vega como presidente

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En una decisión que envía una señal clara sobre el rumbo institucional de la ciudad, el Concejo de Regidores del Distrito Nacional eligió al abogado y académico Giancarlo Vega como su nuevo presidente, apostando por la experiencia técnica, la formación académica y la capacidad de gestión en un momento clave para Santo Domingo.

Vega, regidor por la Circunscripción 1, cuenta con más de 18 años de trayectoria en el sector público y privado, con especialización en derecho municipal, regulación económica y desarrollo urbano.

Es magíster en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina) y posee formación en regulación económica y ciudades inteligentes, perfil que lo posiciona para impulsar una agenda centrada en el ordenamiento territorial, la modernización normativa y la eficiencia en la gestión municipal.

Hasta su elección, presidía las comisiones de Presupuesto y Finanzas, Ordenamiento Territorial y Publicidad Exterior, consolidando una línea de trabajo enfocada en fortalecer las bases institucionales del gobierno local.

El Concejo inicia una etapa orientada a combinar rigor técnico, visión estratégica y capacidad política, como pilares para responder a los desafíos urbanos de la capital.