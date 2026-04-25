Santo Domingo
Concejo de Regidores DN apuesta por perfil técnico con elección de Giancarlo Vega como presidente
Vega, regidor por la Circunscripción 1, cuenta con más de 18 años de trayectoria en el sector público y privado, con especialización en derecho municipal, regulación económica y desarrollo urbano.
En una decisión que envía una señal clara sobre el rumbo institucional de la ciudad, el Concejo de Regidores del Distrito Nacional eligió al abogado y académico Giancarlo Vega como su nuevo presidente, apostando por la experiencia técnica, la formación académica y la capacidad de gestión en un momento clave para Santo Domingo.
Vega, regidor por la Circunscripción 1, cuenta con más de 18 años de trayectoria en el sector público y privado, con especialización en derecho municipal, regulación económica y desarrollo urbano.
Es magíster en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina) y posee formación en regulación económica y ciudades inteligentes, perfil que lo posiciona para impulsar una agenda centrada en el ordenamiento territorial, la modernización normativa y la eficiencia en la gestión municipal.
Hasta su elección, presidía las comisiones de Presupuesto y Finanzas, Ordenamiento Territorial y Publicidad Exterior, consolidando una línea de trabajo enfocada en fortalecer las bases institucionales del gobierno local.
El Concejo inicia una etapa orientada a combinar rigor técnico, visión estratégica y capacidad política, como pilares para responder a los desafíos urbanos de la capital.