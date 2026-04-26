¿Se suicidó Hitler o escapó a Sudamérica en el fin de la Segunda Guerra Mundial?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

En abril de 1945, Berlín estaba sitiada por el Ejército Rojo. Adolf Hitler permanecía en el Führerbunker junto a Eva Braun y sus colaboradores más cercanos. El 30 de abril, según la versión oficial respaldada por historiadores y documentos, Hitler se suicidó disparándose en la cabeza mientras Eva Braun ingería cianuro. Sus cuerpos fueron incinerados en el jardín de la Cancillería del Reich.

La versión oficial

La mayoría de los historiadores coinciden en que Hitler murió en el búnker. Ian Kershaw afirma que “no existe evidencia creíble de que Hitler haya sobrevivido a la caída de Berlín” (Hitler: A Biography). Testimonios de oficiales presentes y documentos soviéticos respaldan esta versión.

Hitler obligó a Eva Braun a suicidarse antes que lo hiciera él (Photo by Everett/Shutterstock)

Teorías de la fuga

A lo largo de las décadas, han circulado teorías que sugieren que Hitler escapó a Sudamérica. Algunas lo sitúan en Argentina o Brasil. Sin embargo, investigaciones como las del periodista Guy Walters desmienten estas hipótesis, calificándolas de “mitos sin fundamento” (Hunting Evil).

Hitler, rodeado de colaboradores, comiendo en el bunker

Evidencia científica

En 2018, un estudio publicado en el European Journal of Internal Medicine por Charlier et al. analizó restos dentales atribuidos a Hitler. Los resultados confirmaron que correspondían al dictador nazi, corroborando la versión del suicidio.

El día que Trujillo le declaró la guerra a Hitler

La evidencia histórica y científica respalda la versión del suicidio de Hitler en abril de 1945. Las teorías de fuga forman parte de la mitología posguerra, alimentadas por propaganda y especulación, pero carecen de pruebas sólidas.