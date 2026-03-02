CONFENAGRO llama a impulsar políticas de sostenibilidad para agropecuarios tras rendición de cuentas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO) valora los resultados presentados por el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026, particularmente en lo relativo al desempeño del sector agropecuario durante el año 2025.

El gremio reconoce como positivos el crecimiento de 3.9 % del sector, el incremento de la producción de rubros estratégicos como arroz, plátano, aguacate, pollo y huevos, así como el aumento de las exportaciones agropecuarias y el fortalecimiento del financiamiento a través del Banco Agrícola. Estos indicadores reflejan la capacidad productiva del campo dominicano y el compromiso sostenido de miles de productores en todo el territorio nacional.

De igual manera, CONFENAGRO saluda los avances en materia de seguridad y soberanía alimentaria, así como el fortalecimiento de los programas de comercialización directa que facilitan el acceso de la población a alimentos a precios asequibles.

No obstante, la organización considera necesario subrayar que el crecimiento en los niveles de producción debe ir acompañado de políticas que garanticen la rentabilidad y sostenibilidad de los productores. Persisten desafíos importantes vinculados a los altos costos de los insumos, la volatilidad de los mercados, la necesidad de mayor inversión en infraestructura rural, la protección frente a importaciones que puedan afectar la producción nacional y el fortalecimiento de los mecanismos de aseguramiento y mitigación de riesgos climáticos.

CONFENAGRO reitera su disposición de continuar trabajando de manera articulada con las autoridades para consolidar una política agropecuaria integral, que promueva la tecnificación, la agregación de valor, el acceso a financiamiento oportuno y condiciones de mercado justas, con el objetivo de garantizar la estabilidad del sector y el bienestar de las familias que dependen del campo.

El gremio reafirma que el desarrollo agropecuario sostenible constituye un pilar estratégico para la economía nacional y para la consolidación de la seguridad alimentaria del país.