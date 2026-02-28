Presidente Luis Abinader muestra agropecuaria con desempeño vigoroso

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader afirmó ayer que el sector agropecuario mantuvo el pasado año un vigoroso desempeño y que alcanzó un crecimiento de 3.9%.

Al rendir cuentas del año fical 2025, ante la Asamblea Nacional, el mandatario agregó que un país que produce alimentos no solo garantiza seguridad alimentaria, sino también que garantiza estabilidad, oportunidades y soberanía económica.

Dijo que “estamos avanzando hacia nuestra meta de salir del mapa de la subalimentación, la meta de Hambre Cero”. Indicó que según la FAO, “nuestro país ha experimentado una significativa reducción en el índice de subalimentación, pasando la población subalimentada del 8.3% en el 2020 a un 3.6% en el pasado año”.

Precisó que “estamos seguros de que alcanzaremos la Meta de Hambre Cero antes del 2028 basándonos en la aplicación del conjunto de medidas focalizadas con este propósito, las cuales incluyen el acompañamiento de nuestros alcaldes y directores municipales”.

Explicó que el sector agropecuario en 2025 mantuvo un vigoroso desempeño y tuvo un crecimiento de 3.9%. La producción de arroz alcanzó 14.78 millones de quintales, consolidándose como uno de los pilares fundamentales de la seguridad alimentaria nacional.

Asimismo, expresó el jefe del Estado, se destaca el desempeño de cultivos claves, como el plátano con 4.3 millones de millares o el aguacate, que registró una producción de 2.4 millones de millares de unidades.

Señaló que la producción hortícola registró el pasado año un importante crecimiento contribuyendo al abastecimiento interno y a las exportaciones, reflejando la fortaleza y diversificación de la agricultura local.

Recordó que las exportaciones de bienes agropecuarios fueron de 3,680 millones de dólares, con un crecimiento de 9%, en relación con el año pasado.

Además, la producción mensual de huevos supera los 400 millones de unidades, permitiendo abastecer el consumo local y exportar a las islas del Caribe el pasado año por un valor superior a los 34 millones de dólares.

Sobre la producción de pollo, dijo que el año pasado se produjo un promedio mensual de 21.8 millones de unidades, y que en diciembre último, fue de 25.2 millones de unidades. Es decir, la producción promedio del pasado año es un 26.2% más alta que la obtenida en 2019.

El presidente Abinader indicó que en materia de innovación, transferencia tecnológica y diversificación productiva, el Ministerio de Agricultura impulsó iniciativas de alto valor agregado, destacándose la introducción y consolidación de nuevos cultivos no tradicionales con vocación exportadora, como el arándano y la uva de mesa.

Indicó que el Banco Agrícola formalizó préstamos en 2025 por RD$26,642 millones a tasas y condiciones acordes con la naturaleza de la agricultura, beneficiando a 18 mil 826 Productores.