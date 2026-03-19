Congreso y Suprema Corte de Justicia dialogan sobre agenda legislativa y avances en Poder Judicial

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El Congreso Nacional y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) realizan un proceso de diálogo y colaboración interinstitucional con miras al estudio y aprobación de iniciativas de vital relevancia para el Sistema de Justicia, como las leyes Orgánica del Poder Judicial, la de Simplificación de Procesos Judiciales y la actualización de la normativa de Registro Inmobiliario; así como la de Eliminación de tasas judiciales.

La primera de estas iniciativas actualizará el funcionamiento interno del sistema judicial, dotándolo de eficiencia, independencia y flexibilidad organizativa; la segunda permitirá simplificar y agilizar trámites judiciales, beneficiando directamente a los ciudadanos y reduciendo la litigiosidad innecesaria; la tercera fortalecerá los procesos técnicos y registrales, adaptándolos a las necesidades actuales del sector y sus actores públicos y privados, y la cuarta permite derribar barreras económicas a los más vulnerables.

En ese sentido, el magistrado Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, visitó este jueves el Congreso Nacional y presentó ante los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos; y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como ante las Comisiones Coordinadoras y de Justicia de ambas cámaras legislativas, los avances, retos y proyecciones del sistema judicial dominicano en el período 2019-2025, resaltando una transformación enfocada en la eficiencia, la transparencia y la dignidad humana.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien dirigió los trabajos del encuentro, destacó los avances que ha experimentado el Poder Judicial, “un proceso de modernización, orientado a consolidar una justicia más ágil, accesible y transparente; una justicia, que responde con mayor eficacia a las demandas de la ciudadanía, y que fortalece la confianza en nuestras instituciones”.

De los Santos valoró los esfuerzos del Poder Judicial, enfatizando en que una justicia eficiente y confiable es pilar fundamental para el desarrollo democrático, la seguridad jurídica, la paz social y las inversiones que propician el desarrollo.

“Este encuentro es un ejercicio de diálogo constructivo que nos permite identificar oportunidades de mejora, armonizar ideas y propuestas legislativas y seguir fortaleciendo el Estado de Derecho. Una interacción respetuosa como esta, entre los Poderes Legislativo y Judicial, es clave para una gobernanza moderna y efectiva”, destacó.

Concluyó en que ambos Poderes, Legislativo y Judicial, continuarán trabajando de la mano para dotar al país de leyes que contribuyan con el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos fundamentales.

Entre las leyes aprobadas que robustecen el sistema de justicia, enumeró: el Código Penal; el Código Procesal Penal; la Ley sobre Recurso de Casación; la Ley que Crea el Ministerio de Justicia; la Ley de Uso de Medios digitales en el Poder Judicial, aprobada en el día de ayer, entre otras importantes iniciativas.

En el encuentro, el magistrado Molina expresó su gratitud por el respaldo histórico del Congreso Nacional en el proceso de modernización de la justicia y reafirmó que el fortalecimiento del Estado de Derecho exige una rendición de cuentas absoluta.

Enfatizó que la transformación judicial no es un destino estático, sino un proceso continuo para materializar la promesa constitucional de una justicia pronta, humana y confiable”.

“Debemos consolidar una justicia que sea un puente seguro para el que busca amparo y un escudo firme para quien necesita protección. Esa es la justicia que le debemos al país”, concluyó el magistrado Molina, enfatizando que el trabajo unido de los poderes del Estado engrandece la democracia dominicana.

Expuso que esta cultura de eficiencia se ha extendido a nivel nacional, logrando que al cierre de 2025 más del 80% de los tribunales del país se encuentren al día, reduciendo trámites que antes tomaban años a solo días.

En cumplimiento de la Ley 339-22 de Uso de Medios Digitales, dijo que el Poder Judicial consolidó una plataforma digital con más de 33 mil usuarios y la emisión de más de cinco millones de documentos con firma digital.

“De esta manera, continuamos cumpliendo el objetivo que expusimos ante ustedes hace un año: extender de manera progresiva la justicia digital”, apuntó.

El magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, destacó dentro de los hitos de infraestructura la puesta en funcionamiento de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, eliminando la precariedad de los furgones y sustituyéndolos por espacios modernos, dignos y accesibles, “con ello dimos cumplimiento al compromiso que asumimos ante este Congreso en abril del año pasado, de poner en operación esa obra en el segundo semestre de 2025”.

Asimismo, Henry Molina resaltó la consolidación del Registro Inmobiliario como eje del Plan Nacional de Titulación y los altos estándares de transparencia institucional, reflejados en la calificación de 100 puntos en el Índice de Transparencia del Estado y el liderazgo regional de la República Dominicana en la Cumbre Judicial Iberoamericana.

Durante el acto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, calificó como columna vertebral la colaboración legislativa que mantiene el Congreso con el sistema judicial, que sirve como soporte para erradicar la impunidad y desconfianza.

“La transparencia y la fiscalización mutua son instrumentos indispensables para preservar el Estado Social Democrático y de Derecho, que fortalecen la legitimidad y protegiendo a la ciudadanía de arbitrariedades”, dijo Alfredo Pacheco.

Dijo que desde el Congreso Nacional se impulsa la aprobación de importantes iniciativas, y sentirse comprometido a continuar garantizando y protegen los derechos fundamentales de las personas.

“Cuando los legisladores y los actores del poder judicial compartimos una visión de país y priorizamos el interés público, los resultados se multiplican”, concluyó el presidente de la Cámara de Diputados.

El magistrado Molina, estuvo acompañado por los jueces del Pleno de la Suprema Corte de Justicia: Justiniano Montero, Vanessa Acosta Peralta, Miguelina Ureña Núñez, Édynson Francisco Alarcón Polanco, Francisco Jerez Mena, Fran Soto Sánchez, María Garabito Ramírez, Nancy Salcedo Fernández, Francisco Ortega Polanco, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico. Además, el magistrado Manuel Hernández Victoria, representante de los jueces de la SCJ ante el Consejo del Poder Judicial.