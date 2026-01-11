Consejo de Ministros extendido inicia segunda etapa: mesas de trabajos temáticas y sectoriales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezan el Consejo de Ministros extendido, que se celebra en el Palacio Nacional.

Santo Domingo.–* El ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza informó este domingo tras finalizar la primera parte del Consejo de Ministros extendido, que este es el número 55 desde agosto de 2020, y que se hace con el objetivo de articular y alinear los esfuerzos gubernamentales en torno a las 10 metas prioritarias de la gestión para el año 2026.

“Esta jornada especial marca el inicio de una nueva etapa del gobierno y forma parte de los esfuerzos por lograr una transformación profunda que mejore la calidad de vida de todos los dominicanos. En ese sentido, se enmarcan también los recientes cambios en el Gabinete y el Consejo de Ministros”, indicó Paliza.

Sostuvo que todo este proceso se ha realizado con el apoyo técnico y metodológico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como la participación del experimentado político británico Sir Francis Maude, quien fungió como ministro de Gabinete del primer ministro David Cameron, “los funcionarios trabajarán en mesas temáticas para identificar obstáculos, generar soluciones y potenciar el impacto de las políticas públicas”.

Manifestó que este ejercicio busca iniciar el 2026 con una planificación más efectiva, alineada con las prioridades nacionales y centrada en resultados concretos para la ciudadanía.

La segunda etapa del Consejo continua hasta las 5:00 de la tarde de este domingo con las mesas de trabajo temáticas y sectoriales.