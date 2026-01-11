Mientras la mata se remenea, Luis Abinader encabeza Consejo de Ministros para definir prioridades en 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña iniciaron este domingo un Consejo de Ministros extendido, en el que se priorizarán las acciones a ejecutar durante el año 2026 y se articularán los proyectos de mayor impacto en la vida de los dominicanos, además de dar seguimiento a las 10 metas presidenciales que resumen el programa de gobierno.

Este encuentro se desarrolla en medio de los recientes cambios en el tren gubernamental, donde el mandatario ha realizado una serie de ajustes, moviendo funcionarios y designando nuevos incumbentes.

El jefe de Estado señaló que estas modificaciones forman parte de una nueva etapa del Gobierno, con la que se busca impulsar transformaciones que se traduzcan en una mejor calidad de vida para la población.

Durante la jornada, ministros, directores y demás funcionarios que conforman el Gabinete participan en mesas de trabajo temáticas y sectoriales, con el objetivo de revisar la planificación y el presupuesto de 2026, a partir de una lista de prioridades trazadas por el presidente Abinader.

Una vez concluidas las tres sesiones de trabajo del día, los funcionarios deberán enfocarse en garantizar la ejecución plena de los proyectos que más contribuyan al cumplimiento de las “10 Metas Priorizadas”, bajo criterios de mayor eficiencia, transparencia y cercanía con la ciudadanía.