Consenso para reforma a Ley 87-01 es urgente

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Es urgente una modificación integral de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social que garantice salud, pensiones y una real protección social para los trabajadores y la población en general.

Así lo considera el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Social diputado Rafael Castillo, quien desconoce que desde el Gobierno se trabaje en una reforma paralela a la citada Ley a puertas cerradas, como denunció el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El diputado Castillo, perteneciente al partido Fuerza del Pueblo (FP) informó que la comisión que preside trabaja nueve proyectos de modificación a la Ley 87-01 y que esperan otro del Poder Ejecutivo en ese sentido.

Explicó que es normal que cuando el Poder Ejecutivo presenta un proyecto de Ley lo elabora desde allá y luego se conoce en comisiones y se somete al pleno de la Cámara.

“Si viene un proyecto del Poder Ejecutivo, que los estamos esperando, y que queremos que el Gobierno se involucre, bienvenido sea, esa es la idea, porque lo justo es que la Ley de Seguridad Social no aguanta más tiempo para una modificación integral, que sea realmente, una protección social para los trabajadores”, subraya el legislador.

Mediante consenso

Castillo considera que la reforma debe producirse con el consenso de todos los sectores, Gobierno, trabajadores, empresarios, sociedad civil, debido a los intereses que involucra.

Señala que los fondos más grandes que existen en RD son los de pensiones y quien lo maneja es el Gobierno con alrededor del 80 por ciento.

Pero lo mismo ocurre con el componente de salud, ya que según la Ley, el Gobierno es el responsable de garantizar ese servicio a la población.

Entre los proyectos bajo estudio de la comisión hay de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), de Riesgos de Salud (ARS), de dueños de cínicas y otras entidades que no citó.

Pensión muy baja

En cuanto a preocupación por denuncias de las grandes ganancias con los fondos de pensiones, Castillo respondió que por ejemplo las AFP lo que hace es recibir los fondos e invertirlos 24 horas después de haberlo recibidos por parte de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

Explica que para disminuir las ganancias que generan los fondos de pensiones se hace necesario modificar los artículos de la Ley y así estas vayan proporcionalmente a la inversión.

Castillo admite que las pensiones que recibirían los asalariados a la hora del retiro serían muy bajas, entre un 30, 32 o 33% de lo que recibe actualmente, pero que no depende directamente de las AFP, sino que intervienen otros factores como el de las cotizaciones.

Indica que lo que se cotiza actualmente es apenas el 9.97%, donde los salarios no son extremadamente altos, en más del 70% por debajo de RD$30,000, a lo que suma la tasa de informalidad que ronda el 60%.

Empuja dos nuevos regímenes al SDSS, además del Contributivo y el subsidiado, uno para los trabajadores independientes o asalariados independientes, así como otro especial para las enfermedades catastróficas.

Considera de suma importancia en la futura modificación de la Ley 87-01, es que las personas a la hora de ser pensionadas cuente con su seguro de salud, solamente descontando el cápita de salud.