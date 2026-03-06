Consigna “Primero la gente”: marca del legado Peña Gómez

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Una de las ideas centrales del pensamiento de José Francisco Peña Gómez fue la consigna “Primero la gente”, con la que el líder político planteaba que el desarrollo debía medirse por la calidad de vida de la población y por la atención a los sectores más vulnerables.

Así lo afirmó anoche el catedrático universitario y dirigente político Norberto Soto, al participar del panel “pensamiento político democrático de Peña Gómez”, junto al sociólogo Wilfredo Lozano, así como de los maestros Norberto Soto, Ramón Ceballo y Augusto Bravo, en un acto realizado en la Biblioteca Pedro Mir, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Soto resaltó, además, la dimensión internacional del líder político, al recordar que logró vincular a República Dominicana con importantes corrientes socialdemócratas y proyectar la realidad política del país en diversos escenarios internacionales.

Al expresar las palabras de bienvenida, Bravo destacó la importancia de analizar el pensamiento de Peña Gómez, tras resaltar que su legado no solo fue su liderazgo político, sino, su aporte intelectual al desarrollo democrático.

De su lado, Lozano explicó que la visión de Peña colocaba en el centro de la democracia la construcción de un sujeto popular, que participe de forma activa en la vida política y exija compromisos a los partidos y a los gobernantes.

Mientras que, Ceballo indicó que la visión de gobierno del dirigente estaba basada en el principio de que, “gobernar no es imponer, sino, concertar”, planteamiento que en su opinión, sigue siendo una referencia para promover una gestión pública basada en el diálogo y la participación.

Los panelistas coincidieron en que el mejor homenaje a Peña Gómez es estudiar su pensamiento, fortalecer los valores democráticos y promover una práctica política ética.