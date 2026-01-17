Consolidan fortalecer capacidades técnicas y de evaluación

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La consolidación del fortalecimiento de las capacidades técnicas en Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) y la mejora continua del Ciclo Logístico Farmacéutico en Medicamentos de Alto Costo, son vitales para fortalecer la gestión de la salud basada en evidencia y acortar los tiempos de espera a pacientes con enfermedades crónicas.

Con eso fines el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (DAMAC), la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), y la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (FEDEFARMA) desarrollan el primer programa de capacitación estratégica, para servidores públicos del área.

Consideran estas herramientas desarrolladas en el programa de capacitación del personal claves para garantizar el acceso oportuno, seguro y eficiente a medicamentos y terapias.

Esta iniciativa busca capacitar a servidores públicos de distintas entidades del sistema de salud para agilizar la toma de decisiones basadas en evidencia, optimizar la asignación de recursos y fortalecer la planificación presupuestaria, con el objetivo de que los medicamentos y terapias necesarias para pacientes con enfermedades crónicas lleguen de manera oportuna, segura y eficiente. El programa tendrá una duración inicial de seis semanas y cuenta con la participación de más de 60 funcionarios de seis instituciones, entre ellas el MSP, DAMAC, PROMESE/CAL, SISALRIL, DIGEMAPS, SENASA y Servicio Nacional de Salud (SNS).

En la apertura el doctor Carlos Sánchez Solimán manifestó su deseo de avanzar gradualmente hasta alcanzar la cobertura universal del acceso a medicamentos de alto costo en el país, dejando atrás la incertidumbre en la que viven muchas personas cuando se les diagnostica una enfermedad de este tipo.

El director de la DAMAC, asegura que el programa permitirá incorporar las herramientas necesarias para comprender, identificar y analizar críticamente las evidencias científicas utilizadas en las Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias.

Además, adquirir los conocimientos que faciliten determinar cuándo una tecnología o intervención es eficiente y alcance de su impacto presupuestario.