Constitucionalistas sobre buques de EE.UU. en Haití: "Apoyo la intervención si busca combatir las bandas"

El presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de Abril de 1965, Andrés Fortunato, aseguró ayer que la corrupción ha crecido sin control en los partidos y llamó a los principales líderes políticos a unirse en un proyecto nacional enfocado en erradicar la corrupción con el apoyo de las iglesias.

En declaraciones ofrecidas en el Vizcaya, Fortuano afirmó que es necesario logar la unidad de las principales fuerzas políticas, encabezadas por el presidente Luis Abinader, Leonel Fernández e Hipolito Mejía, a fin de que se dispongan a conformar un proyecto de nación que sirva de base para la elaboración de programas de gobierno que cada partido aplique si logra gana las elecciones.

En ese sentido, Fortunato exigió al gobierno atender y pagar la deuda patriótica y ética con los militares y combatientes civiles de la revolución de 1965, incluyendo el reconocimiento de héroes nacionales como Mario Peña Taveras y Orlando Martínez.

Además, denunció que en los últimos 26 años se han perdido más de RD$11.8 billones, por corrupción y evasión fiscal, fondos suficientes para construir infraestructura como hospitales y vías de tránsito.

Buques de EE.UU en Haití

Por otro lado, Fortunato solicitó a las tropas estadounidenses que rodean Haití establecer un cordón de seguridad en la frontera para evitar que las bandas haitianas crucen hacia la República Dominicana en caso de ser atacadas.

“Expreso mi apoyo condicional a la intervención estadounidense en Haití, si busca combatir las bandas y lograr elecciones democráticas, pero se rechaza si implica una amenaza a la soberanía dominicana o un despliegue militar que requiera contraataque de las Fuerzas Armadas de nuestro país”, declaró.