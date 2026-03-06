Continúa “pataleo” por largas filas para licencias

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

En el cuarto día de la emisión de la nueva licencia de conducir, las quejas de los usuarios no han cesado. El servicio lento se mantiene como la principal inconformidad de los ciudadanos, quienes deben esperar en largas filas para recibir el documento.

Esto fue observado la mañana de ayer, cuando, bajo un intenso sol, decenas de ciudadanos aguardaban por horas en extensas filas en la Dirección de Licencias del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), mientras esperaban ser atendidos para renovar o solicitar su licencia de conducir.

Allí eran guiados por el director de Tránsito y Vialidad del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Joel Neco, quien explicó que el proceso ha sido organizado por filas según el tipo de servicio para agilizar la atención. “Cada proceso tiene una demanda diferente y lo más injusto sería tener a todos en una misma fila. Por eso se ha seccionado el servicio para orientar a las personas y mantener el orden de llegada”, indicó. Pero dicha justificacióon no calmó a los presentes, José Perdomo dijo que duró dos horas en la interminable fila y molesto se retiró del lugar. Al igual que el, otros hicieron lo mismo por ser hora laborable. En la estafeta ubicada en el cuarto nivel del Multicentro Churchill, la aglomeración era evidente entre quienes aguardaban su turno en medio de las largas filas que salían hasta el parqueo y con pocos asientos para los usuarios. El grupo de personas visiblemente incomodos vociferaban a los miembros del servicio de agilizar el proceso.

De igual forma, después del mediodía, la situación se repetía en las sedes de Blue Mall y Sambil, donde persistían largas filas de ciudadanos y los lamentos tampoco se detuvieron