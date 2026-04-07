Continúan quejas contra eliminación de las candidaturas independientes

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Miembros de las organizaciones pro candidaturas independientes Quisqueya Grande, Nosotros el Pueblo, La Gran Alianza y la Mesa Electoral en el Exterior manifestaron ayer su rechazo a la aprobación y posterior promulgación por parte del Gobierno de la Ley 13-26 que elimina las candidaturas independientes del sistema electoral dominicano. Hicieron llamado al presidente Luis Abinarder a repensar su decisión y derogar la ley.

De acuerdo con el vocero de Quisqueya Grande, Miguel Valoy la eliminación de las candidaturas independientes contraviene a la propia Constitución debido a que esta no establece como requisito en ninguno de sus artículos que se debe estar suscrito a un partido político para poder ser candidato a un cargo de elección popular.

“Esto es verdaderamente preocupante ya que el derecho a elegir y ser elegido está consagrado en la Constitución y en ningún Estado, ningún partido político, ni entidad tiene derecho a pisotear la Carta Magna”, expresó Valoy.

Asimismo, destacó que la eliminación de las candidaturas independientes podría impactar de manera negativa la posición internacional del país en los indicadores de democracia al grado de que se dificulte el acceso al crédito internacional y la inversión extranjera.

Ante su desacuerdo, anunció el sometimiento de un recurso de amparo con una medida cautelar al Tribunal Superior Administrativo, además de la realización de denuncias, movilizaciones y articulación tanto en el plano nacional, como en el internacional.

“Vamos a ir a todos los pueblos e incluso al exterior a resaltar la necesidad de que el dominicano se involucre con este concepto de las candidaturas independientes, porque en un sistema jurídico sano y democrático, todo decreto es derogable y toda sentencia apelable”, aseveró.

Se recuerda que el proyecto que proponía la eliminación de los artículos que contemplan la eliminación de las candidaturas independientes fue propuesto por el senador Ramón Rogelio Genao, en respuesta a la sentencia 0788/24 del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el régimen previo por considerar desproporcionados los requisistos establecidos.