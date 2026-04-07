Lil Naay conquista Colombia: tres conciertos llenos de energía y conexión con el público

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Colombia.- El trapero dominicano Lil Naay cerró con éxito una gira por Colombia, donde realizó tres presentaciones en las ciudades de Tuluá, Cali y Buenaventura.

Los conciertos, de la mano de las empresas productoras Pariente music y Minaya Music, lograron convocatoria total, consolidando la presencia del artista en el mercado colombiano y evidenciando la creciente conexión del público con su propuesta musical.

Durante su recorrido, el intérprete expresó su satisfacción por la receptividad de los fanáticos.

“Me siento muy contento por esta gira, por la aceptación del público colombiano. Fueron tres eventos llenos de energía”, manifestó.

Cada presentación estuvo marcada por una alta interacción con el público, que coreó sus canciones y respondió con entusiasmo a su puesta en escena, reafirmando el impacto del género urbano dominicano fuera del país.

Con este paso por Colombia, y el respaldo estratégico de la empresa 1844 Tech, con la que trabaja Lil Naay, el artista continúa expandiendo su proyección internacional, consolidándose como una de las nuevas figuras del trap dominicano con mayor alcance en escenarios globales.