Convocatorias tienen RD$106 MM préstamos para el agro

La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR) y el Banco Agrícola (Bagrícola), presentaron ayer las convocatorias del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir) para agricultores a nivel nacional y de la región Norte del país, con una inversión superior a los RD$106 millones.

En el acto de lanzamiento, realizado en la sede de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), quedaron abiertas las dos convocatorias, nacional y de la región norte, con un monto global de RD$42,400, 000. Asistieron técnicos y productores de las zonas.

El calendario incluye ocho convocatorias entre este mes y julio próximo, informó el director de la TNR, Claudio Caamaño Vélez.

Las convocatorias incluyen apoyos financieros destinados a la modernización de los sistemas de riego y al uso eficiente del agua en la agricultura. La primera está dirigida a proyectos grandes a nivel nacional, con un monto disponible de RD$26,5 millones, mientras que la segunda se enfoca en proyectos medianos para la región Norte, con RD$15,9 millones.

La convocatoria, incorporada al programa Bagri-Riego, es un esfuerzo del Bagrícola y la TNR, que tiene como meta fortalecer la tecnificación del riego y promover una gestión eficiente y sostenible del recurso hídrico en apoyo al desarrollo del sector agropecuario del país.

Caamaño Vélez explicó que los sistemas de riego seleccionados recibirán incentivos del 25 % de su valor en los proyectos grandes que abarcarán de 500 a 2,000 tareas, mientras que los medianos de 100 a 500 recibirán bonificaciones de hasta un 35% y que estará abierta hasta el lunes 20 de abril en todo el país, mientras que en la región Norte finalizará el 23 de marzo.

El funcionario resaltó los beneficios de las convocatorias del Fotesir y del programa Bagri-Riego. Agregó que con ella se busca impactar, a nivel nacional, alrededor de 8,400 tareas y en la región Norte unas 3,300 aproximadamente.

Dijo que las convocatorias del Fotesir y el programa Bagri-Riego han permitido reducir a más de la mitad el precio de los sistemas de riego y agilizar para los productores los tiempos de ejecución, además de recordar que la implementación de tecnologías de riego fue colocada entre las diez metas priorizadas del Gobierno y que la TNR tiene como finalidad este año impactar unas 33 mil tareas agrícolas, promoviendo una producción más eficiente y sostenible.

En tanto, Steven Baldera, coordinador general de proyectos del Bagrícola, destacó que Bagri-Riego refleja su impacto en el 100 % de los proyectos instalados y en funcionamiento, evidenciando que su aporte va más allá del financiamiento, al transformar el apoyo al productor mediante el criterio técnico.

Además, Osmar Benítez, presidente ejecutivo de la JAD, destacó que esa institución agrupa a más de 80 mil regantes en todo el país. Precisó que con el apoyo del TNR y el INDRHI, se impulsa la modernización del sistema de riego nacional. Esta iniciativa se centra en el uso eficiente del agua y en la transición estratégica del riego por inundación hacia sistemas presurizados de última generación.

Presentes en el acto, Gabriela Quiroga Gilardoni, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en el país; Henry Rosa Polanco y William Alfonso Palacio, en representación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

También, Manuel Ogando, vicepresidente del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), Christophe Prevost, del Banco Mundial, Indhira Pulinario, encargada del Fotesir,Eladio Arnaud, director del IDIAF y Erick Dorrejo, director de políticas de desarrollo de la Zona Fronteriza.