Mueren dos niños atropellados en Cambita: esto es lo que se sabe

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Dos niños, de tres y trece años, perdieron la vida tras ser atropellados por un camión pesado en el kilómetro cuatro de la carretera principal de la comunidad de Cambita, provincia San Cristóbal.

Las víctimas fueron identificadas como José Manuel Nova y Ever Martínez Mateo.

De acuerdo con un video captado por una cámara de vigilancia y versiones ofrecidas por familiares, la tragedia ocurrió la tarde del martes, cuando Nova había retirado a Martínez Mateo de una guardería y se dirigía hacia su residencia a bordo de una motocicleta con una persona de “confianza”.

“El niño estaba en su cuido y lo traían de regreso a la casa, y entonces, en el momento que ya van de salida, el camión impacta a la moto y los niños caen al pavimento y el camión le pasa por encima”, narró una pariente del pequeño Ever.

Por su lado, la madre de José Manuel recordó las últimas palabras que le dijo el menor.

“Yo estaba sentada en una silla y él me trajo el teléfono y me dijo: ‘Mira, está en cien, úsalo, que te están llamando’. Y yo estaba ahí hablando con mi hermana por el teléfono, y él salió y no lo vi; cuando yo escuché el accidente, para mí él estaba dentro de la casa”, manifestó la progenitora con voz entrecortada.

Entretanto, comunitarios de Cambita dijeron sentirse consternados y denunciaron que esta vía es escenario de frecuentes accidentes, debido a la alta velocidad a la que transitan los vehículos y a la falta de señalización y reductores.

“Ahí murió la esposa de un hermano mío, ahí mismo, casi en el mismo policía acostado”, pronunció Héctor Valenciano.

“Nosotros queremos que nos hagan policías acostados para evitar tantos problemas en estas calles, porque ya han sucedido varios problemas”, añadió otro de los residentes.