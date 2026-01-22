Pedernales brilla en FITUR 2026 con oferta de turismo sostenible y experiencias únicas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Madrid, España. — Dos empresas turísticas de Pedernales participarán en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 con una propuesta enfocada en alojamiento, gastronomía y excursiones, en momentos en que el destino avanza en su posicionamiento como una de las zonas emergentes de mayor proyección en la República Dominicana.

Se trata del Rancho Típico Cueva de las Águilas y el Hotel Vista de Águilas Ecolodge, iniciativas lideradas por el empresario higüeyano Santiago Rodríguez, residente en Pedernales, quien ha desarrollado una oferta integral orientada a visitantes nacionales e internacionales, apostando por experiencias vinculadas al entorno natural del suroeste.

La participación en FITUR forma parte de una agenda de encuentros con tour operadores mayoristas, agencias de viajes, plataformas de distribución turística y otros actores de la cadena de valor, con el objetivo de ampliar vínculos comerciales y presentar la evolución del destino en los principales espacios de promoción internacional.

Rodríguez llegó a Pedernales hace más de dos décadas, cuando el desarrollo turístico del suroeste aún no ocupaba un lugar destacado en el mapa del país. Con el paso del tiempo, sus proyectos han acompañado el crecimiento de la provincia desde una perspectiva de inversión sostenida, articulando servicios que combinan hospitalidad, identidad local y contacto directo con el paisaje.

En el ámbito económico, las empresas de este emprendedor aportan entre un 14% y un 16% de las recaudaciones fiscales de la provincia y generan cerca de cien empleos, tanto directos como indirectos.

“Participar en FITUR nos permite conectar con nuevos mercados y, al mismo tiempo, mostrar cómo Pedernales se está preparando para recibir más visitantes con propuestas auténticas y organizadas”, señaló Rodríguez.

Oferta turística con énfasis en experiencias

El Rancho Típico Cueva de las Águilas, ubicado en el área de Cabo Rojo, se ha posicionado como un punto de referencia para quienes visitan la zona, integrando un restaurante frente al mar con una experiencia de ambiente costero y un modelo de hospedaje tipo glamping, diseñado para viajeros que buscan una estadía cercana a la naturaleza.

El proyecto fue el primero en introducir este concepto en la región, contribuyendo a diversificar la oferta turística en la antesala de Bahía de las Águilas y a fortalecer la dinámica de visitas al Parque Nacional Jaragua, uno de los principales atractivos del área.

En tanto, el Hotel Vista de Águilas Ecolodge se presenta como una opción de hospedaje con enfoque ecolodge, orientada al confort y al uso de energía sostenible. Su propuesta se complementa con excursiones y recorridos por playas de referencia, lo que promueve una experiencia de mayor permanencia en el destino.

Ambas iniciativas funcionan como punto de partida para explorar la costa sur y acceder a distintos paisajes del suroeste, incluida la ruta hacia la Bahía de las Águilas, uno de los enclaves naturales más conocidos del país.

Con su presencia en FITUR 2026, Rancho Típico Cueva de las Águilas y Hotel Vista de Águilas Ecolodge buscan consolidar su alcance comercial y continuar aportando a la proyección internacional de Pedernales como destino en desarrollo.