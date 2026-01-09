Coronel Núñez de Haza pide al tribunal evaluar su caso de manera concreta

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El coronel Rafael Núñez de Haza y la pastora Rossy Guzmán Sánchez, concluyeron ayer su defensa material como imputados en el caso de corrupción administrativa conocido como “Coral”, afirmando su inocencia y acusando al Ministerio Público de mentir.

Núñez de Haza, a quien el MP sindica como supuesto “cerebro” del entramado que operó en los cuerpos especializados de seguridad Presidencial (Cusep) y de Turismo (Cestur), y en el Conani, presentó un informe técnico para demostrar que lo que afirma el órgano acusador de que los fondos de esas instituciones habrían ido a parar a manos de las más altas autoridades de esas instituciones “es un mito”.

Afirmó que sus operaciones económicas y financieras dentro y fuera del país datan de mucho antes de él ser funcionario, “con movimientos millonarios en pesos y transacciones de hasta US$500,000, y presentó documentos que demuestran la licitud de los mismos.

Entre ellos, de la Dirección de Impuestos Internos (DGII), donde dijo estuvo “al día” en el pago de sus obligaciones hasta el 2001 cuando fue arrestado en 24 de abril de ese año.

Mostró también una notificación de la DGII que le llegó el 22 de noviembre del 2022 estando recluido en la cárcel del Najayo, “cobrándome la suma de RD$53,395,91”.

Agregó que también le están cobrando RD$50, 482,905.51, en una de sus actuales empresas internacionales, Randal International, porque por la misma razón se atrasó.

“Y si me atrasé con los impuestos, es porque alguna operación lícita yo tenía en este país”, enfatizó Núñez de Haza.

Dijo que en un expediente es fácil mezclar nombres, roles y responsabilidades, “pero el derecho también exige individualización, pruebas directas o indicios graves, precisos y concordantes; responsabilidades reales, no aparentes”, manifestó.

En ese sentido, solicitó al tribunal evaluar su caso “dentro de lo concreto, desde lo que realmente hice, se probó y se conecta conmigo, y no desde lo que pudo haber ocurrido en un entorno institucional en donde varios actores tenían acceso, control y capacidad operativa”.

Sacrificada por no mentir

La pastora Rossy, de su lado, aseguró que el MP inició una “cacería” en su contra por negarse a testificar falsamente contra el coronel Núñez de Haza.

“Las pretensiones del Ministerio Público era que yo declarara y testificara que el proyecto Colinas era propiedad del jefe de la seguridad presidencia de Danilo Medina, y cuando le dije que era de los señores Boanerges (Reyes Batista), Franklin Mata Flores y Erasmo Pérez dijeron que yo lo estaba encubriendo...”.