Corte de Apelación de Santo Domingo resalta transformación digital y equidad en la justicia

El presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, magistrado Eduardo Sánchez Ortiz, afirmó que el año 2025 fue un período de importantes retos y avances para ese departamento judicial, que continúa ofreciendo un servicio eficaz, oportuno y de calidad a los usuarios.

El magistrado Sánchez Ortiz explicó que la labor desarrollada por el Poder Judicial está orientada por ejes estratégicos claros, que constituyen no solo lineamientos administrativos, sino compromisos éticos con la ciudadanía, enfocados en la celeridad, el acceso, la transparencia y el enfoque humano de la justicia.

Destacó que desde ese departamento judicial se impulsan acciones concretas para reducir tiempos, eliminar trabas y fortalecer la eficiencia procesal y administrativa, con la convicción de que cada caso encierra una historia humana que merece atención oportuna.

Resaltó que la visión institucional no se limita a la celeridad, sino que, apuesta por un acceso real y equitativo a la justicia, sin barreras económicas, sociales o tecnológicas.

Subrayó que la transformación digital ha sido clave en este proceso, destacando que el 100 % de los jueces, secretarios y servidores judiciales del departamento utilizan firma digital para agilizar decisiones y fortalecer la seguridad jurídica.

El magistrado destacó la implementación del Programa de Optimización del Proceso Penal como un logro significativo en beneficio de la ciudadanía, desarrollado en coordinación con los distintos actores del sistema de justicia.

Agregó que el Sistema de Gestión de Casos permiten avanzar hacia un modelo de justicia abierta, garantizando trazabilidad, acceso a la información y fortalecimiento de la confianza pública.

Entre los avances más relevantes, resaltó la implementación de la Guía de Buenas Prácticas para el manejo de casos de violencia intrafamiliar, doméstica y de género, elaborada con el acompañamiento de la Unión Europea mediante un proyecto de hermanamiento con España y Alemania.

En ese orden, destacó que el Poder Judicial dominicano fue reconocido como el primero de América Latina en obtener el Certificado Sello Igualando en la categoría Oro para el Sector Público, otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reafirmando su compromiso con la equidad de género y una justicia con enfoque humano.

En cuanto la proyección institucional, Sánchez Ortiz destacó que el Poder Judicial fue sede de importantes eventos internacionales en 2025, entre los que citó la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, la Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta y la Segunda Conferencia Internacional de Comunicación Judicial, consolidándose como un referente regional y global del debate jurídico.

También resaltó el impacto de la Ciudad Judicial de Santo Domingo, que reunirá en un mismo espacio los distintos tribunales y servicios judiciales, incorporando además áreas de formación, mediación, audiencias virtuales y asistencia digital.

“Sigamos construyendo un Poder Judicial más humano, más cercano, más eficiente y más confiable, siempre al servicio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia”, concluyó el magistrado Sánchez Ortiz.