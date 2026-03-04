Kinito Méndez asume la presidencia de SGACEDOM con grandes planes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El merenguero y compositor Kinito Méndez fue juramentado como presidente de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (SGACEDOM), durante un acto celebrado este martes en los salones del Hotel Catalonia Santo Domingo, ubicado en la avenida George Washington del Distrito Nacional.

SGACEDOM inicia así una nueva etapa bajo el liderazgo de Kinito Méndez, en un contexto marcado por el llamado a la unidad del sector creativo y el fortalecimiento de la gestión colectiva.

Junto a Méndez también asumieron funciones los miembros de la nueva directiva: Juan Obdulio De los Santos (Krisspy), vicepresidente; Luis Mariano Lantigua (Aljadaqui), tesorero; Elvin Martin Ramírez (Pakolé), secretario de Actas y Correspondencia; Nelson William Mendoza (Nelson de la Olla), secretario de Asistencia Social y Cultural; Crescencio García (El Prodigio), primer suplente; y Cinthya Montero, segunda suplente.

“Con este grandioso equipo, en nuestra gestión habrá de consolidarse la nueva SGACEDOM, cuyo hito principal será la integración de todos nuestros miembros en la búsqueda de soluciones ante los desafíos que plantea el mundo actual en materia de derecho de autor y el impacto de la inteligencia artificial”, expresó Méndez.

La nueva directiva subrayó que la protección de las obras musicales, así como la correcta recaudación y distribución de regalías, constituyen pilares esenciales para garantizar la sostenibilidad del sector y la dignificación del oficio autoral.

Asimismo, anunciaron su interés de modernizar la entidad y alinearla con las mejores prácticas internacionales, además de impulsar la implementación del derecho de Copia Privada en el país, mecanismo que consideran una compensación justa para autores y compositores por la reproducción de sus obras en el ámbito privado.

La nueva gestión también contempla fortalecer la relación con los usuarios de música y desarrollar programas educativos que promuevan el valor económico, social y cultural del Derecho de Autor, en una industria que demanda mayor organización y cohesión para enfrentar los desafíos de la era digital.

Una gestión de grandes logros

Al pronunciar su discurso de despedida, el presidente saliente, Valerio de León, esbozó las principales conquistas alcanzadas durante sus dos períodos consecutivos al frente de SGACEDOM.

Entre los logros destacó la implementación de un sistema de recaudo y reparto justo y transparente alineado con los mejores estándares del mercado internacional; la adquisición de la casa propia de la entidad; el fortalecimiento de las finanzas institucionales; y la creación de planes sociales para los miembros, como pensiones, seguro médico e indemnización funeraria.

También resaltó iniciativas como el lanzamiento de la plataforma REPERDOM, los programas de capacitación para socios, la realización del primer concurso de merengue, así como la firma de importantes acuerdos en materia de derecho de autor, entre ellos el inicio de la primera Maestría en Gestión Colectiva, en coordinación con el MESCyT y la UASD.

“Este trayecto ha sido de mucha satisfacción, pero también de grandes desafíos. Vivimos momentos muy difíciles, pero salimos airosos. Me llena de orgullo todo lo que hemos logrado y sé que con este nuevo equipo seguiremos avanzando. SGACEDOM está en buenas manos”, expresó de León.

Durante el acto también tomó posesión el Comité de Vigilancia 2026-2028, órgano encargado de velar por la correcta supervisión institucional durante la gestión, integrado por Marcos Carreras, coordinador general; Juan Carlos Féliz, secretario; Miguel Ángel Reyes, vocal; y Francisco Ulloa y Argelis Rivas, suplentes.

Los nuevos directivos de SGACEDOM fueron juramentados por el presidente de la Comisión Electoral, Johanny Santos, en un acto que contó con la presencia de autoridades del sector, entre ellas Antoliano Peralta, ministro administrativo de la Presidencia; José Rubén Gonell, director de la ONDA; y la viceministra de Cultura Carmen Rossina Heredia, así como representantes del sector creativo de la República Dominicana.