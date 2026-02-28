Crecimiento económico, inversión extranjera y mayor recaudación

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

El crecimiento económico, la, el aumento de las recaudaciones, la reducción de la deuda y el fortalecimiento de Banreservas y la Refinería Dominicana de Petróleos (Refidomsa) estuvieron entre los temas protagonistas del presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas.

Citó que en el 2025, la economía creció 2.1%, situándose en el promedio de América Latina de 2.2%. Y que en enero pasado el crecimiento se aceleró hasta el 3.5%, en línea con las proyecciones del 4.5% que se estiman para 2026. “Estos datos nos colocan, una vez más, entre las economías de mayor dinamismo del continente y consolidan a la República Dominicana como uno de los motores de crecimiento de la región”, expresó.

Informó que en materia de comercio exterior, en 2025 las exportaciones alcanzaron casi los US$16 mil millones, que representan un crecimiento de 14.4% respecto a 2024 y de 42.3% en comparación con 2019. “Estos resultados consolidan el mejor ciclo exportador de nuestra historia y evidencian la fortaleza de nuestras zonas francas, la diversificación productiva y la calidad de nuestros bienes”, afirmó.

En cuanto a la inversión extranjera, dijo que el país captó en 2025, por primera vez, más de US$5 mil millones, acumulando ya 4 años consecutivos más de US$4,000 millones anuales. “Este flujo de inversiones es reflejo de la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la confianza que inspira la República Dominicana en los mercados internacionales”, afirmó.

Fiscalidad y energía

En el ámbito fiscal, Abinader destacó que en 2025 la deuda pública se situó en 58.5% del PIB, manteniendo la baja respecto al 69.1% que registraba en 2020. “Esta evolución contrasta con la tendencia observada en muchas economías tras las crisis recientes y reafirma nuestro compromiso con la sostenibilidad”, expresó. Agregó que muestra de eso las agencias mejoraron o mantuvieron la calificación crediticia del país, destacando el sólido desempeño económico, la mejora en gobernanza e institucionalidad, y el manejo prudente.

Igualmente, el presidente resaltó que la recaudación tributaria alcanzó el 15.6% del PIB, reflejo del crecimiento de la actividad económica, el fortalecimiento de la administración tributaria y la lucha contra la evasión. “Así el déficit fiscal se situó en 3.45%, en línea con lo presupuestado, reafirmando nuestra disciplina fiscal”..

Aseguró que la La Ley de Responsabilidad Fiscal continúa consolidándose como un pilar que garantiza reglas claras, control del gasto primario y un ancla de deuda que protege a las futuras generaciones.

Otro punto que destacó es la fortaleza del sistema financiero con activos por RD$4.15 billones, equivalentes al 56.1% del PIB, reflejando un crecimiento interanual de 7.9%, lo que supone RD$304,100 millones más respecto al año anterior.

En el ámbito energético, afirmó que Refidomsa consolidó su desempeño, manteniendo su calificación crediticia, ampliando capacidades estratégicas y fortaleciendo la seguridad energética nacional. La empresa alcanzó una ganancia neta de RD$3 mil millones de pesos, con un crecimiento interanual de 31%.

“Todo este desempeño económico, acompañado de estabilidad financiera, disciplina fiscal y captación de inversión es un medio para generar empleos de calidad, ampliar oportunidades y garantizar que el crecimiento se traduzca en bienestar real para las familias dominicanas”, afirmó Abinader.