Cristianos anuncian gran vigilia de oración en Coliseo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministerio Centro de Adoración y Misión (Ceam), junto a la iglesia El Agua del Sediento, convocaron ayer a la gran vigilia de este año bajo el lema “Hasta Que Descienda”, el viernes 19 de, a las 9:00 de la noche, en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, de la capital. La entrada es gratis.

Una nota indica que el esperado evento representa un nuevo capítulo en una tradición de clamor y adoración que inició en el 2022.

Indica que rn esta ocasión, reunirá a un diverso equipo de pastores, salmistas y predicadores: el afiche oficial destaca a nombres como Alex Márquez, pastores Benjamín García y Geovanny Ramírez, salmistas y predicadores como Jhoan Féliz, José María Alcántara, Abigail Valentín, Eval Pérez y Abel Zorrilla.

Además, ministerios musicales como Oasis Ministry, CeamMinistry, y Sedientos de Su Gloria.

El texto explica que el propósito de la vigilia es clamar por la nación, declarar restauración, unidad, avivamiento espiritual, y ver la manifestación del poder de Dios mediante oración, alabanza y proclamación de Su palabra.

Dice que igual que siempore, la invitación está abierta a creyentes, líderes cristianos, pastores, familias y toda persona que desee acercarse en fe.

“La entrada al evento será abierta al público general. Para más información, se invita a revisar las redes sociales oficiales con el nombre de la vigilia, donde se anuncian actualizaciones, horario y logística de acceso.

El documento expone que en 2023 la vigilia fue en el pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, que convocó a miles d para clamar por la nación y la iglesia.

Cuenta que en su edición 2024, una multitud asitió el 20 de diciembre, en una noche de adoración, oración y renovación espiritual.