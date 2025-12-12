Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

El País

Cristianos anuncian gran vigilia de oración en Coliseo

“Hasta Que Descienda 2025”  evento que representa un nuevo capítulo en una tradición de clamor y adoración que inició en el 2022.

Vigília será el viernes 19

Vigília será el viernes 19

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

En:

El ministerio Centro de Adoración y Misión (Ceam), junto a la iglesia El Agua del Sediento, convocaron ayer a la gran vigilia de este año bajo el lema “Hasta Que Descienda”, el viernes 19 de, a las 9:00 de la noche, en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, de la capital. La entrada es gratis.

Una nota indica que el esperado evento representa un nuevo capítulo en una tradición de clamor y adoración que inició en el 2022.

Indica que rn esta ocasión, reunirá a un diverso equipo de pastores, salmistas y predicadores: el afiche oficial destaca a nombres como Alex Márquez, pastores Benjamín García y Geovanny Ramírez, salmistas y predicadores como Jhoan Féliz, José María Alcántara, Abigail Valentín, Eval Pérez y Abel Zorrilla.

Además, ministerios musicales como Oasis Ministry, CeamMinistry, y Sedientos de Su Gloria.

El texto explica que el propósito de la vigilia es clamar por la nación, declarar restauración, unidad, avivamiento espiritual, y ver la manifestación del poder de Dios mediante oración, alabanza y proclamación de Su palabra.

Dice que igual que siempore, la invitación está abierta a creyentes, líderes cristianos, pastores, familias y toda persona que desee acercarse en fe.

“La entrada al evento será abierta al público general. Para más información, se invita a revisar las redes sociales oficiales con el nombre de la vigilia, donde se anuncian actualizaciones, horario y logística de acceso.

El documento expone que en 2023 la vigilia fue en el pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, que convocó a miles d para clamar por la nación y la iglesia.

Cuenta que en su edición 2024, una multitud asitió el 20 de diciembre, en una noche de adoración, oración y renovación espiritual.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking